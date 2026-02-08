Detienen en Dubái a presunto atacante de Vladimir Alekseyev, subdirector de inteligencia militar rusa
Según la investigación llevada a cabo por las autoridades rusas, hay dos cómplices más en este hecho, uno de ellos habría sido detenido en Moscú y otro habría escapado a Ucrania.
El pasado viernes, Vladimir Alekseyev, teniente general y subdirector de inteligencia militar de Rusia sufrió un ataque a tiros en una zona residencial al noroeste de Moscú.
Este domingo se detuvo en Dubái a Lyubomir Korba, un ciudadano ruso que fue llevado de vuelta a Moscú por ser señalado como autor de los disparos.
Según la portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, Korba, nacido en 1960 en la región de Ternopole “habría llegado a Moscú a finales de diciembre por orden de los servicios especiales ucranianos para perpetrar un atentado”.
Asimismo, de acuerdo con información de The Associated Press el día del atentado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llamó a este hecho un “acto terrorista” de Ucrania destinado a descarrilar las conversaciones de paz, y que le correspondería a las agencias policiales continuar la investigación.
Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Korba además tendría dos cómplices, uno de ellos fue detenido en Moscú, acusado de intento de asesinato a un militar ruso y por tráfico de armas. Y un tercero habría escapado a Ucrania.
El teniente Alekseyev, tras ser hospitalizado de gravedad actualmente se encuentra estable y consciente.
