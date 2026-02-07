SUSCRÍBETE POR $1100
    Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

    El mandatario dio a conocer a la prensa algunos comentarios que hubo durante la última reunión trilateral, en que también adelantó sobre la posibilidad de una nueva reunión en Miami.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, relató a la prensa que tras el nuevo encuentro trilateral en Abu Dhabi entre su país, Rusia y Estados Unidos, el país moderador dio plazo hasta junio para resolver el conflicto que ya lleva cerca de cuatro años.

    "Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes de que comience este verano, y probablemente las presionarán para que cumplan con este calendario”, dijo Zelensky en una rueda de prensa que se llevó a cabo este pasado jueves, pero que solo hasta ahora fue publicada.

    Si bien las últimas jornadas de negociaciones no tuvieron los resultados que se esperaban, si se logró llegar a un acuerdo para el intercambio de 157 prisioneros de guerra por parte de cada país.

    Zelensky además adelantó nuevas reuniones. "Estados Unidos ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores (Ucrania y Rusia) se reúnan en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana".

    Este viernes ya había mencionado a través de un video publicado en sus redes sociales que el equipo de negociación ya está retornando a Ucrania desde Emiratos Árabes, en que le entregarán más detalles sobre este encuentro.

    Sin embargo, hace algunas horas, Zelensky informó sobre nuevos ataques rusos en que se ocuparon más de 400 drones y 40 misiles y que tuvieron por objetivo continuar con el daño a las infraestructuras energéticas de Ucrania. También se reportaron daños en lugares residenciales.

