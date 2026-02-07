Zelensky dice que EE.UU. dio plazo hasta junio para terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, relató a la prensa que tras el nuevo encuentro trilateral en Abu Dhabi entre su país, Rusia y Estados Unidos, el país moderador dio plazo hasta junio para resolver el conflicto que ya lleva cerca de cuatro años.

"Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra antes de que comience este verano, y probablemente las presionarán para que cumplan con este calendario”, dijo Zelensky en una rueda de prensa que se llevó a cabo este pasado jueves, pero que solo hasta ahora fue publicada.

Si bien las últimas jornadas de negociaciones no tuvieron los resultados que se esperaban, si se logró llegar a un acuerdo para el intercambio de 157 prisioneros de guerra por parte de cada país.

Zelensky además adelantó nuevas reuniones. "Estados Unidos ha propuesto por primera vez que los dos equipos negociadores (Ucrania y Rusia) se reúnan en Estados Unidos, probablemente en Miami, dentro de una semana".

Este viernes ya había mencionado a través de un video publicado en sus redes sociales que el equipo de negociación ya está retornando a Ucrania desde Emiratos Árabes, en que le entregarán más detalles sobre este encuentro.