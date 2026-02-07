Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras sufrir ataque en Moscú

Este sábado, el subdirector de la Inteligencia Militar rusa, el teniente general Vladimir Alekseyev, habría recobrado la consciencia luego de haber sufrido el pasado viernes un ataque a tiros en Moscú.

El militar se encontraría fuera de peligro tras encontrarse en coma inducido y pasar por una operación que lo habría sacado del riesgo vital, según fuentes médicas citadas por la agencia rusa TASS en Telegram.

El ataque a Alekseyev, quien sería el segundo al mando de la inteligencia militar rusa, habría sido realizado por un desconocido mientras el militar se encontraba en un edificio residencial ubicado en la autopista Volokolamskoye de Moscú. El sujeto habría percutado varios disparos contra el teniente general.

Según información de los servicios de seguridad citadas por medios rusos como Kommersant, durante la misma jornada del viernes se habría capturado al presunto autor del ataque. Habría sido detenido en Dubái junto a un aparente cómplice.

La acción contra Alekseyev fue declarada un “ataque terrorista” por parte del canciller ruso Serguei Lavrov, quien acusó a los servicios de inteligencia ucranianos de estar tras el ataque.

“Este acto terrorista confirmó una vez más el compromiso del régimen de Zelensky con las provocaciones constantes destinadas a perturbar el proceso de negociación, así como su disposición a hacer todo lo posible para persuadir a sus patrocinadores occidentales de que no se queden atrás respecto a Estados Unidos en los esfuerzos por desviarlos del camino hacia el logro de un acuerdo justo”, señaló según detalla la agencia TASS.

El hecho se da en un contexto en que tanto Rusia como Ucrania se encuentran negociando un posible fin a la guerra entre ambas naciones, acciones que también han involucrado la participación de Estados Unidos.

Esta semana se desarrolló en Abu Dabi un encuentro trilateral entre las naciones antes mencionadas, en la que se alcanzó un acuerdo para la entrega de 157 prisioneros.