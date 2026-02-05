Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

El general Alexus G. Grynkewich y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la sede de la Alianza en Bruselas, el 12 de septiembre de 2025.

El Ejército estadounidense anunció que Washington y Moscú acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel, tras las conversaciones en Abu Dhabi. Esta medida podría indicar un avance hacia la normalización de algunos lazos entre Estados Unidos y Rusia.

Estados Unidos suspendió la comunicación militar con Moscú justo antes de que Rusia invadiera Ucrania. El conflicto, que comenzó en 2022, es la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde el apogeo de la Guerra Fría.

El acuerdo se alcanzó tras reuniones entre el general Alexus Grynkewich, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos (que también es el Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa) y altos funcionarios militares rusos y ucranianos, según indicó el Comando Europeo de Estados Unidos en un comunicado.

El canal “proporcionará un contacto constante entre militares mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera”, según el texto. La comunicación militar de alto nivel se suspendió en 2021, justo antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Grynkewich se encontraba en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde las conversaciones entre funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos sobre el fin de la guerra en Ucrania entraron en su segundo día, mientras Moscú intensificaba sus ataques a la red eléctrica ucraniana.

En el comunicado, el Ejército estadounidense afirmó que el objetivo de restablecer el mecanismo era evitar errores de cálculo y una escalada de tensión por ambas partes.

“Mantener el diálogo entre los Ejércitos es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo se pueden lograr mediante la fuerza, y proporciona un medio para una mayor transparencia y la desescalada”, añadió.

Incluso después de la suspensión de las conversaciones militares de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia, se mantuvo una línea de emergencia para la disuasión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han dialogado directamente en varias ocasiones.