    Mundo

    Dimiten seis fiscales en Minnesota ante la presión de Washington para investigar a la viuda de Renee Good

    Según informa The New York Times, las presiones habrían sido ejercidas por altos cargos del Departamento de Justicia, sin que trascendiera ningún motivo para la apertura de una causa penal en contra de Becca Good, esposa de la mujer que falleció en Minnesota abatida por un agente de ICE.

    Por 
    Europa Press
     
    Cristóbal Palacios
    Renee Nicole Good, la mujer muerta por disparos del ICE en Minneapolis.

    Seis fiscales federales de Minnesota dimitieron este martes a causa de la presión del Departamento de Justicia para investigar a la viuda de la estadounidense Renee Nicole Good, muerta a tiros por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la semana pasada en Minneapolis, y la negativa de la cartera a abrir una investigación sobre estos hechos.

    Sus renuncias, según recoge ‘The New York Times’, se producen luego de que varios altos cargos del Departamento de Justicia presionaran para iniciar una investigación sobre Becca Good, esposa de la víctima fatal, sin que haya trascendido ningún motivo para la apertura de una causa penal.

    Cabe recordar que el hecho ocurrió la mañana del miércoles 7 de enero, cuando Good, de 37 años, y su esposa, Becca Good, participaban en una protesta vecinal luego de que agentes de ICE fueran vistos en el barrio.

    Asimismo, se sumó como motivación de las autoridades la decisión de Justicia de no investigar el tiroteo que acabó con la vida de Good, acusada por la Administración Trump de cometer un “acto de terrorismo doméstico” y tratar de arrollar con su coche al autor de los disparos.

    El segundo al mando de la Fiscalía federal, Joseph Thompson, quien supervisaba una amplia investigación de fraude que ha sacudido el panorama político de Minnesota, se encuentra entre las seis dimisiones, según informa tanto el diario neoyorquino como la cadena Radio Pública de Minnesota (MPR), según la cual Thompson se oponía tanto a la reticencia del Departamento de Justicia a investigar los hechos como a su decisión de excluir a la Oficina de Detención Criminal de Minnesota de la investigación sobre el tiroteo.

    Además, también habrían renunciado los veteranos fiscales adjuntos Melinda Williams, supervisora de la división penal de la Fiscalía; Harry Jacobs y Thomas Calhoun-Lopez.

    El mortal ataque

    El día del ataque que acabó con su vida, Renee y su esposa, Becca Good, participaban en una protesta vecinal luego de que agentes de ICE fueran vistos en el barrio.

    Uno de ellos había quedado con su vehículo atascado en la nieve. Según la versión oficial, el agente disparó cuando Renee Good avanzó con su automóvil hacia él y giró a la derecha en la calle.

    Desde entonces, miles de personas han salido a manifestarse en Minneapolis y en otras ciudades del país contra el ICE.

    Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, sostuvo que la víctima era una de varios “agitadores” que intentaban impedir la salida de los agentes.

    En un chat interno de Signal, otro miembro de las fuerzas describió a Becca Good como una “colaboradora” de la acción.

    Más sobre:EE.UU.Renee GoodrenunciafiscalesMinnesota

