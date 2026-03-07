SUSCRÍBETE
    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    Durante la apertura de la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami, el presidente de Estados Unidos afirmó que Washington reconoció “legalmente” a la administración venezolana, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

    Por 
    Felipe Rivera
    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su gobierno reconoció formalmente a la administración encabezada por Delcy Rodríguez en Venezuela, en un nuevo giro de Washington frente a la crisis política del país sudamericano.

    El anuncio lo hizo durante la apertura de la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Miami junto a líderes conservadores de la región.

    “Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente”, señaló el mandatario estadounidense en su discurso. La declaración se produjo dos días después de que Washington y Caracas informaran la reanudación de relaciones diplomáticas y consulares, interrumpidas desde 2019.

    El restablecimiento de vínculos ocurre en un escenario marcado por la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y la posterior instalación de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

    Trump presentó ese movimiento como parte de una “transformación histórica” en Venezuela. En la misma línea, destacó que el Departamento del Tesoro autorizó determinadas operaciones de empresas estadounidenses ligadas a la explotación y comercialización de oro venezolano, un sector que hasta ahora permanecía bajo sanciones.

    El presidente también vinculó el caso venezolano con su estrategia regional hacia Cuba y con una línea de política exterior que ha vuelto a poner sobre la mesa la doctrina de predominio estadounidense en el hemisferio. Durante su intervención, insistió en que Washington no permitirá que “influencias extranjeras hostiles” se consoliden en América Latina, una idea que distintos medios han asociado a la llamada “Doctrina Donroe” o al “corolario Trump” de la Doctrina Monroe.

    La declaración fue parte de la inauguración de “Escudo de las Américas”, una cita impulsada por Trump en Miami para articular una alianza de gobiernos afines en la región. Según reportes de prensa, la iniciativa busca reforzar la cooperación contra carteles y organizaciones criminales transnacionales, e incluye compromisos de varios países latinoamericanos y caribeños para coordinarse con Estados Unidos en materia de seguridad.

