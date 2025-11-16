OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, supuesto líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo en España.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Wilmer Chavarría, alias "Pipo", líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo en España. Foto: @JohnReimberg

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este domingo de la detención en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, supuesto líder del cartel de Los Lobos -la banda criminal más grande y poderosa del país- y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre la Policía Nacional de ambos países. El anuncio ocurrió el mismo día en que los ecuatorianos votaban en un referendo que incluye medidas que el gobierno considera clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

    “Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, indicó el mandatario en X.

    El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Maldonado, precisó que la detención del narco ocurrió en la provincia de Málaga. El jefe policial recordó que alias “Pipo” fingió su muerte en el año 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, y se ocultó en Europa mientras “ordenaba asesinatos en el país”.

    “El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador”, añadió Noboa, “controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cartel Jalisco Nueva Generación”.

    Desde España, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, emitió un mensaje dirigido al país tras la captura de “Pipo” Chavarría, a quien calificó como “el delincuente más peligroso y buscado de la región”. En su declaración, responsabilizó directamente al líder criminal de al menos 400 asesinatos. Se lo denomina líder y financista de la banda Los Lobos, a quienes se les responsabiliza por la explosión del auto bomba que preocupó a todo Guayaquil el pasado 14 de octubre; así como de atentados, minería ilegal, sicariatos y actividades de narcotráfico. Este grupo también fue señalado por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito.

    Según Reimberg, el líder de Los Lobos llegó a someterse a siete cirugías faciales para evitar ser reconocido por las autoridades. “Cambió siete veces su rostro. Hizo siete cirugías para que no lo podamos reconocer. A ese nivel había llegado”, afirmó el ministro, al describir los mecanismos que empleó el cabecilla para ocultarse en distintos países.

    “En 2021 fingió su muerte en Santo Domingo mediante un certificado de defunción por Covid”, señaló. Sin embargo, aseguró que la Policía no cayó en la maniobra: “Iniciamos investigaciones inmediatamente y el 6 de agosto de 2021 pedimos que se confirme su presunto fallecimiento. El certificado era falso”.

    En junio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Lobos y describió al grupo como una organización con “miles de miembros” que ha contribuido de forma significativa al aumento de la violencia en Ecuador. Los Lobos se inició como un grupo de sicarios que operaban junto a Los Choneros, que ahora es su rival en la disputa por el tráfico de drogas, según informó Washington.

    El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pronunciando un discurso durante la ceremonia por los 105 años de creación de la Aviación Nacional y por el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, el 27 de octubre de 2025. Foto: Xinhua/Juan Diego Montenegro/Presidencia de Ecuador [e]Presidency of Ecuador

    Christopher Landau, vicesecretario de Estado norteamericano, extendió sus felicitaciones a la administración de Noboa por la captura de “Pipo” Chavarría. “Felicitaciones al gobierno de Ecuador por la captura de Pipo, uno de los criminales más notorios del crimen organizado en América Latina”, dijo el funcionario estadounidense.

    El anuncio de la captura del líder narco se hizo al inicio de la jornada electoral de la consulta popular y referendo en el que los ecuatorianos deciden, entre otras preguntas, sobre la posible autorización para el regreso de bases militares extranjeras al país, que según Noboa son fundamentales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

    Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución -tras la instalación de una Asamblea Constituyente-, los ecuatorianos debían decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

    Una mujer deposita su voto en una urna, durante la jornada electoral en el Colegio San Gabriel, en Quito, el 16 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Ricardo Landeta [e]RICARDO LANDETTA

    Noboa resaltó este domingo que con el referendo y la consulta popular pretende “reafirmar el cambio” de rumbo político e institucional. “Celebramos esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa como una consulta, porque no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre su futuro y qué es lo que quisiera”, apuntó el mandatario este domingo tras votar en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, en el centro de la costa ecuatoriana.

    El mandatario destacó que “la gente puede estar con la tranquilidad de que seguimos con la misma fuerza”. “El pueblo quiere un cambio, votó por un cambio, los políticos de siempre y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio y esta será la manera de reafirmar el cambio en el Ecuador”, enfatizó.

    Lee también:

    Más sobre:EcuadorNoboaWilmer ChavarríaPipoLos LobosEE.UU.Consulta popularreferendoAsamblea ConstituyenteConstituciónbases militares extranjerasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    Calor y voto obligatorio: por qué esta elección registra filas inusuales desde temprano

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Las frases que lanzaron los candidatos presidenciales al acudir a votar

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro
    Chile

    Comisión revisora de la AC contra Pardow sesionará este lunes y contará con la presencia del exministro

    “El Krusty” queda en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

    A una hora del cierre de mesas: comando de Jara ya instaló un escenario en barrio París-Londres

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”
    Negocios

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    Jannik Sinner hace respetar la localía y se convierte en bicampeón del ATP Finals ante Carlos Alcaraz

    La emoción de Ben Brereton tras su positivo retorno a la Roja: “Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante”

    El mensaje de Arturo Vidal en medio de las elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado
    Mundo

    Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

    Militares israelíes matan a dos palestinos en Cisjordania

    Aumentan los lesionados en México: más de 120 heridos en protestas de la Generación Z

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena