Ecuador anuncia detención de buscado líder narco en medio de referendo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

Wilmer Chavarría, alias "Pipo", líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo en España. Foto: @JohnReimberg

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este domingo de la detención en España de Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, supuesto líder del cartel de Los Lobos -la banda criminal más grande y poderosa del país- y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre la Policía Nacional de ambos países. El anuncio ocurrió el mismo día en que los ecuatorianos votaban en un referendo que incluye medidas que el gobierno considera clave para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, indicó el mandatario en X.

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, el general Pablo Maldonado, precisó que la detención del narco ocurrió en la provincia de Málaga. El jefe policial recordó que alias “Pipo” fingió su muerte en el año 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo, Venezuela, y se ocultó en Europa mientras “ordenaba asesinatos en el país”.

“El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador”, añadió Noboa, “controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cartel Jalisco Nueva Generación”.

Desde España, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, emitió un mensaje dirigido al país tras la captura de “Pipo” Chavarría, a quien calificó como “el delincuente más peligroso y buscado de la región”. En su declaración, responsabilizó directamente al líder criminal de al menos 400 asesinatos. Se lo denomina líder y financista de la banda Los Lobos, a quienes se les responsabiliza por la explosión del auto bomba que preocupó a todo Guayaquil el pasado 14 de octubre; así como de atentados, minería ilegal, sicariatos y actividades de narcotráfico. Este grupo también fue señalado por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito.

MÁXIMO NARCOTRAFICANTE FINGIÓ SU MUERTE PARA ASEGURARSE IMPUNIDAD, PERO EN ESTE GOBIERNO. EL MENSAJE ES DIRECTO Y NO DEJA DUDAS, DONDE SE ESCONDAN, IREMOS POR ELLOS Y LOS VAMOS A ENCONTRAR.



Hoy, me encuentro en España con el alto mando policial, desde donde informamos al país… pic.twitter.com/23rfQT0Gol — John Reimberg (@JohnReimberg) November 16, 2025

Según Reimberg, el líder de Los Lobos llegó a someterse a siete cirugías faciales para evitar ser reconocido por las autoridades. “Cambió siete veces su rostro. Hizo siete cirugías para que no lo podamos reconocer. A ese nivel había llegado”, afirmó el ministro, al describir los mecanismos que empleó el cabecilla para ocultarse en distintos países.

“En 2021 fingió su muerte en Santo Domingo mediante un certificado de defunción por Covid”, señaló. Sin embargo, aseguró que la Policía no cayó en la maniobra: “Iniciamos investigaciones inmediatamente y el 6 de agosto de 2021 pedimos que se confirme su presunto fallecimiento. El certificado era falso”.

En junio de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Lobos y describió al grupo como una organización con “miles de miembros” que ha contribuido de forma significativa al aumento de la violencia en Ecuador. Los Lobos se inició como un grupo de sicarios que operaban junto a Los Choneros, que ahora es su rival en la disputa por el tráfico de drogas, según informó Washington.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pronunciando un discurso durante la ceremonia por los 105 años de creación de la Aviación Nacional y por el día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, el 27 de octubre de 2025. Foto: Xinhua/Juan Diego Montenegro/Presidencia de Ecuador [e]Presidency of Ecuador

Christopher Landau, vicesecretario de Estado norteamericano, extendió sus felicitaciones a la administración de Noboa por la captura de “Pipo” Chavarría. “Felicitaciones al gobierno de Ecuador por la captura de Pipo, uno de los criminales más notorios del crimen organizado en América Latina”, dijo el funcionario estadounidense.

El anuncio de la captura del líder narco se hizo al inicio de la jornada electoral de la consulta popular y referendo en el que los ecuatorianos deciden, entre otras preguntas, sobre la posible autorización para el regreso de bases militares extranjeras al país, que según Noboa son fundamentales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución -tras la instalación de una Asamblea Constituyente-, los ecuatorianos debían decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

Una mujer deposita su voto en una urna, durante la jornada electoral en el Colegio San Gabriel, en Quito, el 16 de noviembre de 2025. Foto: Xinhua/Ricardo Landeta [e]RICARDO LANDETTA

Noboa resaltó este domingo que con el referendo y la consulta popular pretende “reafirmar el cambio” de rumbo político e institucional. “Celebramos esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa como una consulta, porque no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre su futuro y qué es lo que quisiera”, apuntó el mandatario este domingo tras votar en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, en el centro de la costa ecuatoriana.

El mandatario destacó que “la gente puede estar con la tranquilidad de que seguimos con la misma fuerza”. “El pueblo quiere un cambio, votó por un cambio, los políticos de siempre y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio y esta será la manera de reafirmar el cambio en el Ecuador”, enfatizó.