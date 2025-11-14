EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó esta jornada que, por orden del presidente Donald Trump, el departamento que encabeza dio inicio a la “Operación Lanza del Sur”, destinada a combatir el narcotráfico proveniente de América Latina.

Mediante su cuenta de X, Hegset sostuvo: “El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”.

Tras esto, indicó que “hoy anuncio la Operación LANZA DEL SUR”, la que estará liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de Estados Unidos.

Agregó que la nueva misión “defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos”, indicó.

La declaración del Departamento de Guerra se da en momentos en que han aumentado las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos frente a la costa Venezolana, lo que ha motivado la respuesta del régimen de Nicolás Maduro movilizando tropas y elevando la alerta militar en el país.

El gobierno de Donald Trump ha explicado que la movilización de sus buques, aviones y tropas en el mar Caribe, como una forma de cerrar el paso al narcotráfico que utiliza esa ruta desde Sudamérica a Estados Unidos.

En este marco, las fuerzas estadounidenses han atacado una veintena de embarcaciones en el Mar Caribe, que presuntamente transportaban droga hacia EE.UU., dejando un saldo de más de 70 muertos.

La campaña del gobierno de Trump comenzó en septiembre pasado en aguas del Caribe y cerca de las costas de Venezuela, y hoy se extiende hasta el Pacífico.