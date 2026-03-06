EE.UU. concede exención para permitir a India comprar petróleo ruso en medio de la guerra con Irán

El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que emitió una exención de 30 días para que India pueda comprar petróleo ruso actualmente varado en cargueros en el mar.

“Para permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado global, el Departamento del Tesoro está emitiendo una exención temporal de 30 días para permitir que las refinerías indias compren petróleo ruso” , dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Esta medida, deliberadamente a corto plazo, no aportará ningún beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que sólo autoriza transacciones con petróleo ya varado en el mar”, añadió el secretario en su cuenta en X.

Bessent además calificó la exención como una medida provisoria, ya que Washington espera que India termine comprando más petróleo a Estados Unidos.

“Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén el suministro energético mundial” , afirmó el funcionario estadounidense.

President Trump’s energy agenda has resulted in oil and gas production reaching the highest levels ever recorded.



To enable oil to keep flowing into the global market, the Treasury Department is issuing a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 6, 2026

De acuerdo con Reuters, las refinerías indias rápidamente están comprando millones de barriles de crudo ruso, mientras su gobierno busca sortear una crisis de suministro de petróleo provocada por el conflicto de Medio Oriente.

El anuncio de Bessent se conoce después de que Washington estuviera presionando por meses a Nueva Delhi para evitar que comprara petróleo a Rusia, en un esfuerzo por reducir el flujo de dinero que este último país gasta en su guerra con Ucrania.

Según The Guardian, la India es vulnerable a las fluctuaciones del suministro energético, ya que sus reservas de crudo cubren solo unos 25 días de demanda. Además, el país obtiene alrededor del 40% de sus importaciones de petróleo de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz.

Nueva Delhi fue el principal comprador de crudo ruso transportado por mar después de la invasión a Ucrania por parte de Moscú en 2022, pero en enero sus refinerías comenzaron a reducir las compras por la presión de la Casa Blanca. Con esto evitó aranceles de un 25% y llegar a un acuerdo comercial provisional con EE.UU.

Como le aseguró una fuente directamente involucrada en el asunto al diario británico, India se había acercado a la administración de Donald Trump buscando aprobación para comprar importaciones de crudo ruso debido al conflicto con Irán.

Reuters informó además que las refinerías estatales Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum y Mangalore Refinery and Petrochemicals ya están negociando con comerciantes para la pronta entrega de cargamentos rusos.