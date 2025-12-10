EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

Los viajeros se preparan para el control de seguridad en el aeropuerto JFK, el 28 de junio de 2023, en Nueva York. Foto: Archivo

Los viajeros que visiten Estados Unidos desde países como Reino Unido, Francia, Alemania y Corea del Sur podrían pronto tener que someterse a una revisión de hasta cinco años de su historial en redes sociales, según una propuesta presentada el martes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El cambio afectaría a los visitantes elegibles para el programa de exención de visa (visa waiver), que permite a personas de 42 países viajar a Estados Unidos hasta por 90 días sin visa, siempre que obtengan previamente una autorización electrónica de viaje, indicó The New York Times.

Hay docenas de países en la lista del programa de exención de visa, incluidos muchos países europeos, además de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Brunei, Singapur, Qatar, Israel y Chile, recordó The Washington Post.

Según el aviso publicado el martes, la solicitud convertiría el historial de redes sociales en un dato obligatorio para los viajeros que soliciten a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), que permite a los ciudadanos de países exentos de visa solicitar autorización para viajar a Estados Unidos para estancias cortas sin necesidad de obtener una visa tradicional. Según la revista Newsweek, la autorización cuesta 40 dólares y suele tener una validez de dos años, lo que permite al titular realizar múltiples entradas a Estados Unidos durante ese período.

“La CBP está añadiendo las redes sociales como dato obligatorio para la solicitud de ESTA”, indica el aviso. “Este dato requerirá que los solicitantes de ESTA proporcionen sus redes sociales de los últimos cinco años”.

En junio, el Departamento de Estado impuso como requisito que los solicitantes de visas de estudiante tuvieran sus cuentas de redes sociales públicas. Daniel Torok

Además de los historiales de redes sociales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza agregaría otros nuevos campos de recopilación de datos, se lee en el aviso, consigna la cadena NBC News. Así, los solicitantes también deberán proporcionar información adicional “cuando sea factible”, según la propuesta. La lista incluye números de teléfono utilizados en los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico empleadas en los últimos 10 años, direcciones IP y metadatos de fotos enviadas electrónicamente, así como datos biométricos, como datos faciales, de huellas dactilares, de ADN y del iris, detalla The Washington Post.

También requeriría que los solicitantes proporcionen información sobre sus familiares, incluidos nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, lugares de nacimiento y residencias.

El aviso del Registro Federal establece que el público estadounidense tiene 60 días para presentar comentarios sobre la propuesta.

La iniciativa también incluye la eliminación de la opción de solicitar una ESTA desde el sitio web del gobierno y, en su lugar, exigiría a los solicitantes usar la aplicación ESTA Mobile. La CBP estima que más de 14 millones de personas usarán la aplicación ESTA Mobile anualmente tras la entrada en vigor de los cambios.

Requisitos similares se han aplicado previamente a otras categorías de visas.

Desde 2019, todos los solicitantes de visas de inmigrante y no inmigrante deben divulgar sus cuentas de redes sociales, un cambio implementado durante la administración anterior de Trump, que afectaba a unos 15 millones de solicitantes al año, según un análisis del Centro Brennan para la Justicia.

En junio, el Departamento de Estado impuso como requisito que los solicitantes de visas de estudiante tuvieran sus cuentas de redes sociales públicas, y este mismo requisito entrará en vigor próximamente para los solicitantes de visas H-1B para trabajadores altamente cualificados, que ahora también están sujetos a una nueva tarifa exorbitante de 100.000 dólares. Esto también sigue los planes pendientes del gobierno de cobrar una nueva tarifa de integridad de visa de 250 dólares a muchos visitantes, aunque los visitantes de países con visa waiver están exentos de esa tarifa.

Un avión despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, el 30 de enero de 2025. Foto: Archivo Evelyn Hockstein

La industria turística se ha opuesto a la tasa de integridad de las visas. En noviembre, una coalición de más de 20 empresas de turismo y viajes firmó una carta de oposición, alegando la preocupación de que la tasa desalentaría a millones de posibles visitantes internacionales a Estados Unidos, incluyendo a aquellos que viajen a eventos como la Copa del Mundo del próximo año y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Si se aprueba el plan, la CBP podría implementar los cambios gradualmente durante las próximas semanas y meses, según informó el bufete de abogados de inmigración Fragomen en una alerta. Bo Cooper, socio de Fragomen, calificó el nuevo enfoque del gobierno para la revisión de redes sociales como un “cambio de paradigma” respecto a la época en que las agencias las utilizaban para verificar hechos específicos, como la actividad delictiva.

“El nuevo método consiste en analizar el discurso en línea y luego denegar los viajes con base en la discreción y la política sobre el tipo de cosas que se dicen”, dijo Cooper a The New York Times. Y agregó: “Será interesante observar las cifras de turismo”.

La firma advirtió que el aumento en la recopilación de datos por parte del gobierno podría resultar en esperas más largas para que los viajeros obtengan autorización para visitar Estados Unidos, además de “una mayor probabilidad de ser marcados para un escrutinio más cercano”.

Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, un grupo de derechos digitales, declaró que la divulgación y vigilancia obligatorias en redes sociales “exacerbaría los perjuicios a las libertades civiles”.

“No ha demostrado ser eficaz para detectar terroristas ni otros delincuentes”, añadió. “Pero ha sofocado la libertad de expresión e invadido la privacidad de viajeros inocentes, así como la de sus familiares, amigos y colegas estadounidenses”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. realizan un arresto en Chicago, Illinois, el 26 de enero de 2025. Foto: Archivo ICE

Farshad Owji, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y socio del bufete WR Immigration, declaró a The Washington Post: “Tener la ciudadanía de un país ESTA no implica necesariamente que la persona tenga una visión política alineada con la del gobierno actual”.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que la FIFA corre el riesgo de convertirse en “una herramienta de relaciones públicas de un gobierno estadounidense cada vez más autoritario”. Ante la creciente tensión en los viajes transfronterizos entre México y Estados Unidos, la Alianza para el Deporte y los Derechos ha exigido a la FIFA que garantice la protección contra “la discriminación racial, la detención arbitraria y la aplicación ilegal de medidas migratorias”, tanto de las comunidades locales como de los aficionados visitantes durante el torneo.

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (Fire), grupo defensor de la libertad de expresión, condenó el nuevo requisito turístico. “Quienes deseen experimentar las maravillas de Estados Unidos, desde Yellowstone hasta Disneyland y el Independence Hall, no deberían temer que la autocensura sea una condición para entrar”, declaró Sarah McLaughlin de Fire.

“Exigir a los visitantes temporales que vengan por vacaciones o negocios que entreguen cinco años de sus redes sociales a Estados Unidos transmitirá el mensaje de que el compromiso estadounidense con la libertad de expresión es una farsa, no una práctica. Este no es el comportamiento de un país que confía en sus libertades”, comentó el diario The Guardian.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dijo que sus funcionarios ahora considerarán si un solicitante de beneficios, como solicitudes de residencia, trabajo y visa, “respaldó, promovió, apoyó o de otra manera abrazó” opiniones antiamericanas, terroristas o antisemitas.

“Los beneficios de Estados Unidos no deberían otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, declaró Matthew Tragesser, portavoz del USCIS. “Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho. Si odias a Estados Unidos, no intentes vivir allí. Así de simple”.

“El mensaje es que Estados Unidos y las agencias de inmigración serán menos tolerantes con el antiamericanismo y el antisemitismo al tomar decisiones sobre inmigración”, dijo el martes Elizabeth Jacobs, directora de asuntos regulatorios y políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por restricciones a la inmigración.

A principios de este mes, Trump suspendió todas las solicitudes de inmigración de 19 países de África, Asia y el Caribe y canceló las ceremonias de ciudadanía en todo Estados Unidos, citando preocupaciones de seguridad nacional y seguridad pública.

La congelación podría afectar a más de 1,5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y más de 50.000 que recibieron concesiones de asilo bajo la administración del mandatario demócrata Joe Biden, informó The New York Times.

La administración republicana también está considerando extender la prohibición de viajar a más de 30 países tras el presunto tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D.C. por parte de un ciudadano afgano, según el New York Post.

El presidente de Estados Unidos ha pedido una “migración inversa” y ha afirmado en las redes sociales que “detendrá permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere”, destacó el diario británico The Telegraph.