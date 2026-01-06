El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

En la primera entrevista que concede desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado prometió la noche del lunes, en diálogo con el presentador Sean Hannity de la cadena Fox News, regresar a su país “lo antes posible”, y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y aunque agradeció al presidente de Donald Trump por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura del líder chavista, al punto que reiteró que en octubre le dedicó el Premio Nobel de la Paz, el inquilino de la Casa Blanca no solo le ha quitado el piso a Machado, sino también ha descartado por ahora elecciones en 30 días Venezuela, lo que ha llevado a la oposición a recurrir a la Constitución para presionar por su realización.

🔴 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado lo que hasta ahora era una fuerte sospecha: no habrá elecciones en Venezuela en treinta días, como prevé la legislación en caso de sustitución forzosa del jefe de Estado



🔗https://t.co/5pZoQroLJf pic.twitter.com/fbVaTDyg0K — EL PAÍS América (@elpais_america) January 6, 2026

“Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”, aseguró Machado, aún cuando Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque del sábado que llevó a la captura de Maduro. “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder”, dijo el republicano el fin de semana. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, insistió.

Para Machado, los comentarios de Trump fueron un golpe bajo, y supusieron una ruptura pública de Estados Unidos con una dirigente que había pasado más de un año intentando congraciarse con Trump, hasta el punto de que cuando Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, que él codicia, se lo dedicó. “Él se lo merecía: le demostró al mundo que cumple lo que dice”, dijo la líder opositora a Fox News.

La transición teledirigida de Trump: 18 meses, triunvirato estadounidense y elecciones en Venezuela al final de la ruta https://t.co/Tc5vAVaRLC — EL MUNDO (@elmundoes) January 6, 2026

En su lugar, Trump se decantó por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, para que tomara el timón. Sobre Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina de Venezuela, Machado se mostró crítica: “Es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en el país aseguró.

Machado afirmó que Rodríguez es “rechazada” por el pueblo venezolano, y que los votantes están del lado de la oposición. “En unas elecciones libres y justas, ganaremos con más del 90% de los votos, no tengo ninguna duda”, agregó.

Pero el presidente estadounidense parece haberse dejado convencer por los argumentos de altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que si Estados Unidos intentaba respaldar a la oposición, podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar más robusta en su interior, indicó The New York Times.

VENEZUELAN OPPOSITION LEADER @MariaCorinaYA SAYS MADURO BANNED HER FROM THE BALLOT BECAUSE HE WAS AFRAID:



"We were able to bring the country together to carry these elections organized by civil society with millions of people participating. And the fact is that, cowardly, he… pic.twitter.com/3m2ys39Yh3 — Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) January 6, 2026

Un análisis de inteligencia clasificado de la CIA también reflejaba esa opinión, según una persona familiarizada con el documento citada por el periódico. El análisis de la CIA no se centró en la destitución forzosa de Maduro por parte de los militares estadounidenses, sino en examinar qué sucedería si él dejara el cargo mediante alguna de varias posibilidades: a través de un acuerdo negociado, debido a la campaña de presión estadounidense o por la fuerza.

El diario The Wall Street Journal también apunta en la misma dirección, al señalar que una reciente evaluación clasificada de inteligencia estadounidense determinó que los principales miembros del régimen de Nicolás Maduro, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un gobierno temporal en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo si el líder chavista perdiera el poder.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

El análisis de la CIA fue informado al presidente estadounidense y compartido con un pequeño círculo de altos funcionarios de la administración republicana, según dos de las fuentes citadas por el Journal. Fue un factor en la decisión de Trump de respaldar a la vicepresidenta de Maduro en lugar de a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según algunas de las fuentes.

El informe de inteligencia, según las fuentes, citó a Rodríguez y a otras dos altas figuras del régimen venezolano como posibles gobernantes interinos capaces de mantener el orden. Las fuentes familiarizadas con el informe no identificaron a los otros dos funcionarios, pero además de Rodríguez, los dos actores de poder más influyentes son el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, señala el periódico.

Según exfuncionarios estadounidenses y venezolanos, Cabello y Padrino podrían desbaratar cualquier intento de transición. Ambos enfrentan cargos penales en Estados Unidos similares a los presentados contra Maduro y es poco probable que cooperen con Washington, apunta el Journal.

“No se pueden celebrar elecciones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista el lunes que Venezuela, país que el republicano dice querer gobernar, no tendrá elecciones en los próximos 30 días. “Primero tenemos que arreglar el país; no se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar. Necesitamos revitalizar el país”, declaró a NBC News.

Exclusive: Ahead of the U.S. incursion into Venezuela on Saturday, the CIA had concluded that Maduro loyalists were better placed to lead the country than the opposition was https://t.co/VygkmLHGb7 — The Wall Street Journal (@WSJ) January 5, 2026

Trump mencionó la fecha límite porque la Constitución venezolana estipula que, en casos de “ausencia absoluta” de un presidente, como un juicio político o la muerte, deben celebrarse nuevas elecciones en el plazo de un mes.

Sin embargo, en caso de “ausencia temporal”, un escenario sin ejemplos explícitos en el texto constitucional, el vicepresidente puede asumir el mando del país durante 90 días, prorrogables por otros 90, momento en el que deberán celebrarse nuevas elecciones.

En la entrevista, Trump reiteró que tendrá “el control” de Venezuela en el futuro, con la ayuda de miembros de su alto gobierno, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el vicepresidente, J.D. Vance.

“El efecto nebuloso de unir fuerzas con un aliado tan impredecible como Donald Trump se ha vuelto más evidente que nunca para la oposición venezolana”, destaca el diario Folha de Sao Paulo ante la negativa del inquilino de la Casa Blanca de realizar prontas elecciones en el país sudamericano.

Oposição na Venezuela teme próximas ações de Trump e recorre à Constituição para pressionar por eleiçõeshttps://t.co/4YREMbqpXY — Folha de S.Paulo (@folha) January 6, 2026

Frente al escenario, sostiene el periódico brasileño, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, encargado de hacer cumplir la Constitución y dominado por el chavismo, califique la ausencia de Maduro de temporal, la oposición comienza a considerar la posibilidad de argumentar que, en este caso, sería obligatoria la celebración de nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses en el país, para defender la Constitución y, por ende, la democracia, hipotéticamente en defensa de la cual fue capturado Maduro.

Para que esto ocurra, estos mismos opositores dicen a Folha que se necesitaría el apoyo de socios internacionales, como la Unión Europea, y de países aliados en América Latina (como Argentina y Bolivia), para discutir con Washington sobre la importancia de transferir el poder a la oposición, y no al mismo chavismo representado por Delcy.