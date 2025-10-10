El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

El paso peatonal de Rafah, que conecta Egipto con el sur de la Franja de Gaza, quedará reabierto a partir del próximo 14 de octubre bajo la supervisión de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM Rafah), según ha anunciado el Ministerio de Defensa italiano en un comunicado.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha autorizado así al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Luciano Portolano, a “ reanudar las actividades italianas” en una misión en la que también participan Francia y España.

Así, y de acuerdo con el comunicado, el cruce peatonal de Rafah quedará reabierto el próximo 14 de octubre bajo al reciente acuerdo de paz para Gaza presentado por Estados Unidos y aceptado por Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

El paso, ha confirmado Crosetto, quedará reabierto “alternativamente en dos direcciones: salida hacia Egipto y entrada hacia Gaza”, y ha querido puntualizar que el paso de gente “no se limitará a casos médicos graves, sino que se extenderá a cualquier persona que lo desee, sujeto a la aprobación mutua de Israel y Egipto”.

La UE reactiva así una misión que comenzó a operar en 2005 durante dos años antes de que Hamas se hiciera con el control definitivo del enclave. La UE retomó por última vez a finales de enero su misión en Rafá, en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y Hamás.

Sin embargo, sus actividades acabaron suspendidas en marzo, cuando Israel decidió romper el cese de hostilidades en vigor, el segundo desde el estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023.