El plan de paz de China para la guerra en Ucrania

China reiteró sus llamados a una solución política del conflicto de Ucrania en el primer aniversario de la invasión de Rusia a través de un documento con 12 puntos que no fue consultado por Kiev.

Beijing, que se encuentra bajo una presión cada vez mayor de Estados Unidos y sus aliados por su creciente asociación con Moscú, pidió conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, al tiempo que instó a todas las partes a evitar la escalada nuclear y poner fin a los ataques contra civiles.

En un documento de posición recientemente publicado el viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó al fin de las sanciones unilaterales. El documento de 12 puntos es parte de los últimos esfuerzos de Beijing para presentarse como un intermediario de paz neutral, mientras lucha por equilibrar su relación “sin límites” con Moscú y los lazos desgastados con Occidente a medida que avanza la guerra.

Un nuevo vídeo de Bajmut grabado desde el aire con un dron para The Associated Press muestra cómo la batalla más larga del año de invasión rusa ha convertido la ciudad de minas de sal y yeso del este de Ucrania en una ciudad fantasma. Foto: AP

El documento fue recibido con cautela por Kiev, pero criticado por funcionarios estadounidenses y algunos analistas que destacaron los crecientes lazos entre China y Rusia, escribió The Guardian.

El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, dijo que la guerra “podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas”. “Mi primera reacción es que podría detenerse en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones”, dijo Sullivan a CNN. “Ucrania no estaba atacando a Rusia. La OTAN no estaba atacando a Rusia. Estados Unidos no estaba atacando a Rusia. Esta fue una guerra de elección librada por Putin”.

En Beijing, el embajador de la Unión Europea en China, Jorge Toledo, dijo a los periodistas en una sesión informativa que el documento de posición de China no era una propuesta de paz y agregó que la UE está “estudiando el documento de cerca”, según Reuters.

Mientras tanto, Ucrania calificó el documento de posición como “una buena señal”, pero instó a China a hacer más.

“China debería hacer todo lo que esté a su alcance para detener la guerra y restaurar la paz en Ucrania e instar a Rusia a retirar sus tropas”, dijo la Encargada de Negocios de Ucrania en China, Zhanna Leshchynska, en la misma sesión informativa en Beijing.

“En neutralidad, China debería hablar con ambas partes: Rusia y Ucrania, y ahora podemos ver que China no está hablando con Ucrania”, dijo, y señaló que no se consultó a Kyiv antes de la publicación del documento.

El miércoles, el principal diplomático de China visitó Moscú y prometió una asociación más profunda. “El conflicto y la guerra no benefician a nadie. Todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación, evitar avivar las llamas y agravar las tensiones, y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control”, dijo el periódico.

El reclamo de neutralidad de Beijing se ha visto gravemente socavado por su negativa a reconocer la naturaleza del conflicto (hasta ahora ha evitado llamarlo una “invasión”) y su apoyo diplomático y económico a Moscú, indicó CNN.

Los funcionarios occidentales también han expresado su preocupación de que China pueda estar considerando proporcionar a Rusia asistencia militar letal, una acusación negada por Beijing.

El documento afirmó que la comunidad internacional debería “crear condiciones y plataformas” para que se reanuden las negociaciones, y afirmó que China continuaría “desempeñando un papel constructivo en este sentido”.

El diario The Guardian señala que el texto no ofreció pasos específicos, pero incluyó un lenguaje fuerte que se opone a la “amenaza o uso” de las armas nucleares.

“Se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. China se opone a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia”.

El documento no abordó sus sugerencias a un lado en particular en el conflicto, sino que pidió a todas las partes que “se mantengan racionales y ejerzan moderación” y que “respeten estrictamente el derecho internacional humanitario, eviten atacar a civiles o instalaciones civiles, protejan a mujeres, niños y niñas y otras víctimas del conflicto”.

Parte del lenguaje parecía estar dirigido al oeste, dijo The Guardian. El documento advirtió contra la “expansión de bloques militares”, una aparente referencia a la OTAN, e instó a todas las partes a “evitar avivar las llamas y agravar las tensiones”, reflejando el lenguaje que los funcionarios de Beijing han utilizado repetidamente para criticar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania .