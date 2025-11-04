OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Yuri Diudin dijo en conversación con La Tercera que cada invierno Moscú utiliza la misma práctica de atacar la infraestructura crítica del país, pero señaló que ya se encontraban preparados.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
El Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky visita a las fuerzas de Prokovsk. Foto: Europa Press VOLODIMIR ZELENSKI / X

Actualmente, la atención de la guerra de Rusia en Ucrania se centra en Pokrovsk, donde las tropas ucranianas y rusas se enfrentan una zona clave de este centro de transporte y logística en el este de Ucrania, que Moscú ha estado tratando de capturar durante más de un año. El Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, dijo que la ciudad estaba bajo una fuerte presión, pero sus militares afirmaron que las tropas rusas no tenían el control total de ningún distrito.

“La situación ahí en esta zona está muy complicada. ¿Y por qué está complicada? Porque Putin les puso una tarea a sus generales, a sus a sus fuerzas armadas de conquistar Pokrovsk hace ya varios años. Son varias fechas que fueron establecidas, pero realmente no ha pasado eso y el ejército ucraniano lo sigue defendiendo. Lo que pasa es que la concentración de las fuerzas rusas que llegan ahí todos los días es enorme. Realmente no le importa mucho a Putin y a los generales las vidas que se pierden allá. Y para conquistar una ciudad relativamente pequeña que está destruida, no hay gente que vive ahí, pero para conquistarla por completo están perdiendo miles y miles de soldados todas las semanas”, dijo en conversación con La Tercera, el embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin.

21 Febrero 2025 Entrevista a Yuri Diudin, embajador de Ucrania en Chile, Desde la Redaccion Foto: Andres Perez Andres Perez

Rusia ha lanzado ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania, ¿Cuál es la situación actual?

Realmente en Ucrania ahora no hay un lugar seguro que esté 100% seguro contra los ataques rusos, porque realmente si lanzan 500, 600 o más drones y 40, 50, 60.000 misiles entre misiles de crucero y misiles balísticos, realmente es muy difícil que la defensa antiaérea pueda derribar todo. Tenemos buenos sistemas de defensa antiaéreo y ayer recibimos un nuevo sistema de Alemania. Pero realmente no es suficiente contra la cantidad de misiles y drones que los rusos están lanzando todas las noches contra nuestras ciudades. El objetivo principal ahora es la infraestructura crítica, sobre todo de energía, o sea, las centrales de generación de transporte, transformación de energía, subestaciones, etcétera. Eso se debe a que Rusia quiere privar a la población ucraniana de calor y de electricidad en vísperas del invierno. Y siempre es la misma táctica antes del invierno empiezan a destruir la infraestructura crítica y realmente todos los días tenemos apagones que afectan hospitales, colegios, jardines infantiles y millones y millones de familias en sus residencias. Así que llamamos eso el terrorismo energético ruso que, como dije, está aumentando en vísperas del invierno.

¿Cómo se han preparado para este tipo de ataques, considerando que ya llegó el otoño en el hemisferio norte?Ya está prendida la calefacción prácticamente en todas las regiones y ciudades de Ucrania y están funcionando los sistemas de cogeneración. En los últimos años en Ucrania se ha hecho los centros de distribución de energía más pequeños, porque desde la Unión Soviética heredamos las estaciones grandes, las centrales grandes de generación de energía, grandes subestaciones, etcétera, que son objetivos muy fáciles para los enemigos. Ahora lo que está haciendo ahora es primero es proteger más y mejor lo que ya existe. Existen diferentes tipos de protección y también construir los equipos más más pequeños, que sirven para una cuadra o para algunas casas y así se hace una distribución de energía y la producción más localizada. Eso es lo que hacemos por un lado. Por otro lado, estamos entrando al 4.º invierno de la invasión rusa, estamos ya preparados. Si bien cuando yo estaba en Kiev en octubre de 2022, durante el primer año de la guerra, los ataques rusos nos tomaron un poco desprevenido y lo pasamos bastante mal. Pero después la gente empezó a comprar estaciones de carga en las casas, los edificios residenciales han comprado generadores, todos los comercios, servicios públicos han comprado generadores que funcionan a gas o petróleo a diésel y de esta forma nos estamos asegurando si hay un apagón severo. Estamos mucho más preparados ahora para este invierno que se viene de que lo éramos hace tres años.

Personal del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania realiza operaciones de búsqueda y despeje en el lugar de un ataque aéreo en Kiev, Ucrania, el 23 de junio de 2025. Foto: Xinhua Peter Druk

¿Cómo ve las perspectivas de conseguir un alto el fuego?

Si dependiera de Ucrania, ya nos habríamos reunido hace mucho tiempo con Rusia, con la participación de Estados Unidos, de los países europeos que nos apoyan. Lo que pasa es que no basta solamente nuestra voluntad, hace falta que la otra parte también esté interesada en reunirse y el Presidente Zelensky ha dicho en muchas ocasiones que está dispuesto a reunirse con el Presidente Putin porque entiende que es el único que toma las decisiones en Rusia, que es una dictadura, no es una democracia. Ya lo hemos visto por las reuniones en Estambul que tuvimos entre mayo y julio, que realmente las personas que venían de la delegación rusa no tenían el poder de tomar decisiones. Donald Trump está muy desilusionado con las acciones de Putin, sobre todo después de la reunión que tuvieron en Alaska, que Putin no cumplió nada de lo prometido, le prometió que iba a reunirse con Zelensky, que iba a parar las hostilidades, pero no cumplió eso. Por eso Trump lo está presionando. Inclusive a través de las empresas petroleras rusas, de hecho, las dos principales fueron duramente sancionadas por parte de Estados Unidos y ahora están reduciendo sus operaciones, están revisando sus ventas a otros mercados, como por ejemplo la India, China o Turquía. Ya no van a comprar petróleo de estas empresas y eso sí puede ser un golpe muy duro sobre el interés económico de Rusia por sobre la fuente de financiación que va para la guerra. Han calculado algunos medios occidentales que, a raíz de esas sanciones contra dos empresas rusas, Rusia podría perder hasta 50 mil millones de dólares en un año en 2026, cuando las sanciones ya empiezan a funcionar. Y eso sí que es un golpe muy duro y que podría obligar a Putin a sentarse a negociar esa tregua. Porque lo que necesitamos ahora es una tregua y Ucrania está dispuesta a aceptar, la línea de contacto actual del frente como base para las negociaciones futuras. Por supuesto que nunca vamos a abdicar de nuestros territorios ocupados y siempre vamos a reclamarlos por la vía diplomática, por la vía política. Pero de momento, como base inicial para las negociaciones, estamos dispuestos a aceptar la situación como está ahora en la línea del frente. Esa es la posición de principio de Ucrania y del presidente Zelensky.

Bomberos extinguen un incendio en viviendas particulares dañadas tras un ataque ruso en la región de Kiev el 25 de mayo de 2025, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Foto: Archivo SERGEI SUPINSKY

Este mes se celebra la cumbre del grano en Ucrania, ¿qué expectativas hay por esta cumbre?

La 4.ª Cumbre Internacional sobre la Seguridad Alimentaria, que se realizará el 19 de noviembre, es muy importante. En los años pasados hemos celebrado tres cumbres de este tipo que se llamaron Grain From Ukraine, porque lo que exportamos más son granos y cereales. Ahora se extiende el nombre Food from Ukraine. Queremos confirmar con esta cumbre, con la participación de líderes de muchos países, que Ucrania sigue siendo un proveedor muy seguro de los comestibles de granos, pero también de todo tipo de comestibles para mercados internacionales, porque Ucrania tiene una producción bastante grande. En primer lugar, de cereales y de otro tipo de productos agrícolas que exportamos a través de la ruta del Mar Negro, que pasa a lo largo de la costa de los países como Rumania y Bulgaria, países de la OTAN. Después entra en Turquía y después va a los mercados de Medio Oriente, de Asia y de África. Inclusive exportamos muchas toneladas de granos a Palestina en un cargamento. O sea, esta cumbre es para confirmar que Ucrania, a pesar de todo, a pesar de la guerra, a pesar de los ataques rusos, sigue siendo un proveedor importante de comestibles para para el mundo y Ucrania se consideraba el granero de Europa en épocas anteriores, y lo sigue siendo. Así que esperamos que esta cumbre lo confirme y que los líderes que asistan confirmen que Ucrania sigue siendo un importante proveedor de seguridad alimentaria para el mundo.

Más sobre:UcraniaYuri DiudinRusiaKievkremlinVladimir PutinVolodimyr Zelensky

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

Puro Antojo: el sabor gourmet en tu mesa

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

“Escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes”: Jara por postura de Artés sobre alumnos involucrados en disturbios

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

3.
Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

4.
Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

5.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”
Chile

Alcalde de Tiltil presentará recurso tras anuncio de Boric por Punta Peuco: “Pasa a llevar los DD.HH. de los habitantes”

Nuevos incidentes en el INBA terminan con agresión a docente con un martillo

“Escuché que él quería preocuparse de todos los estudiantes”: Jara por postura de Artés sobre alumnos involucrados en disturbios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio
Negocios

Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

Sofofa inicia nueva versión de iniciativa que busca fortalecer la relación de las empresas con las comunidades

Sernac inicia procedimiento voluntario colectivo con Western Union por problemas en el envío de dinero al extranjero

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)
Tendencias

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

Por qué Perú decidió romper sus relaciones diplomáticas con México

El policía salvadoreño que confesó haber matado a 36 presuntos pandilleros, por órdenes de un alcalde “cercano” a Bukele

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis
El Deportivo

Alejandro Tabilo no puede contra la jerarquía de Novak Djokovic y pierde en Atenas su invicto ante la leyenda del tenis

Marcelo Salas explota contra el plantel de Deportes Temuco: “Que viajen 20 horas hasta Copiapó, como muchos equipos”

Mundial Sub 17: Venezuela da la sorpresa y golea a Inglaterra en Qatar

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre
Finde

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?
Cultura y entretención

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

La compañía italiana que “se enamoró” de Pedro Lemebel y que trae su obra a Chile: “Marcó una inflexión en nuestra vida”

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”
Mundo

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

La detención de la fiscal militar en Israel vuelve a exhibir los abusos contra presos palestinos

Impulsor de la guerra en Irak: Quién era Dick Cheney, el exvicepresidente más poderoso de EE.UU., que falleció a los 84 años

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló