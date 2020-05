Estados Unidos en alerta ante reportes de “fiestas Covid-19”

“Hemos estado recibiendo informes de “fiestas de coronavirus”, donde las personas no infectadas se mezclan con individuos con Covid-19 intencionalmente para tratar de contraer el virus. Esto es peligroso”. Así, el Departamento de Salud del estado de Washington encendió las alarmas esta semana después de que las autoridades del condado Walla Walla, al sureste, aseguraron recibir reportes de reuniones para contagiarse y así acelerar el proceso de “inmunización”.

Hasta ayer, el Departamento de Salud Comunitaria de Walla Walla informó que tienen 95 casos confirmados, 54 recuperados y un fallecido de una población de alrededor de 60 mil habitantes. El temor es que se produzca un “posible repunte evitable” de contagios en el estado de Washington, que concentra 16.694 casos y 880 muertos, lo que aplazaría su posible reapertura.

La directora del Departamento de Salud Comunitaria de Walla Walla, Meghan DeBolt, señaló el miércoles a The New York Times que tenían “evidencia” de que en el condado se dieron una o más de estas reuniones con al menos 20 asistentes, relacionados con dos nuevos casos de Covid-19, que no han necesitado hospitalización.

Sin embargo, las autoridades de Walla Walla dijeron que aunque todavía reciben información de fiestas a las que asistieron casos positivos no tienen evidencia de que los contagiados o los invitados estuvieran buscando “deliberadamente” esparcir el virus, por lo que habrían sido encuentros “más inocentes”.

A pesar de los “paños fríos”, DeBolt señaló que pedirá a las fuerzas de seguridad buscar y erradicar posibles “fiestas de coronavirus”, ya que el estado de Washington cumple una orden de permanecer en casa hasta el 31 de mayo.

Según la cadena NBC, la situación de Washington no es la única denunciada en Estados Unidos, el país más golpeado, con más de 1,2 millones de casos y 76 mil fallecidos. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, señaló el 24 de marzo que un nuevo caso se produjo en una “fiesta coronavirus” que involucró a un grupo de personas de entre 20 y 30 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado que todavía se desconoce si los pacientes que dieron positivo a coronavirus generan posteriormente algún tipo de inmunidad, si son contagiantes o pueden reinfectarse. Según el diario The Guardian, las denominadas “fiestas de coronavirus” son similares a las “fiestas de viruela” en la que padres exponían a sus hijos a niños con varicela para que se contagiaran.