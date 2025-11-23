Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

Este domingo, Estados Unidos, Ucrania y distintos países europeos discuten en Ginebra, Suiza, el plan de paz de 28 puntos propuesto por la administración del Presidente Donald Trump.

Este plan busca detener la invasión a gran escala que Rusia ha desarrollado en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022.

La iniciativa considera que Kiev realice importantes concesiones territoriales a Moscú y renuncie a la exigencia de una fuerza de paz para disuadir potenciales futuros ataques de las tropas rusas. Es más, el plan exigiría que Ucrania entregue a Rusia toda la región oriental de Donbás , lo que incluiría territorios que controla actualmente .

El país presidido por Volodimir Zelenski también tendría que aceptar, al menos durante varios años, renunciar a una eventual adhesión a la OTAN. Ucrania tampoco podría tener una fuerza internacional de mantenimiento de la paz en su territorio , objetivo que tanto Kiev como sus aliados europeos han calificado como esencial para disuadir potenciales futuros ataques de Rusia.

A cambio, Moscú se comprometería a no volver a atacar a Ucrania ni a otros países de Europa. Ahora bien, estas ideas han sido rechazadas por Ucrania y también por los países europeos.

De acuerdo a DW, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a primera hora a la ciudad suiza, después de defender la propuesta.

La reunión

De acuedo a DW, la delegación estadounidense la completa, junto Marco Rubio, el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el secretario del Ejército, Dan Driscoll.

Por parte de los países europeos, acudirán los asesores de política exterior de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo. De esta manera, el objetivo de la reunión es analizar y “pulir” el plan de Trump.

Respecto a Ucrania, acudió la delegación el jefe de gabinete del Presidente Volodimir Zelenski, Andri Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov.

En Telegram, Zelenski publicó que “hoy, nuestros asesores trabajarán en Suiza con representantes de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Pero, en paralelo al trabajo diplomático, debemos hacer todo lo posible para fortalecer nuestra defensa contra estos ataques rusos tan pérfidos”.

También comentó en X que “ es positivo que se esté activando la diplomacia y que la conversación sea constructiva. Los equipos ucraniano y estadounidense, así como los de nuestros socios europeos, mantienen un estrecho contacto, y espero sinceramente que se alcance un resultado”.

“Es necesario detener el derramamiento de sangre y garantizar que la guerra no se reanude. Estoy a la espera de los resultados de las conversaciones de hoy; espero que todos los participantes sean constructivos. Todos necesitamos un resultado positivo”, sumó.