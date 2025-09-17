Giorgia Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar Ciudad de Gaza

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este miércoles que Roma no puede apoyar la nueva ofensiva militar del Ejército israelí para ocupar la ciudad de Gaza y ha catalogado de “desproporcionados” los ataques sobre el enclave palestino.

“La reacción decididamente desproporcionada de Israel está provocando un número inaceptable de víctimas civiles, una situación que solo puede empeorar con la ocupación de la ciudad de Gaza”, dijo desde la ciudad de Ancona, en el centro del país.

Meloni resaltó además que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) “todavía hoy se niega a liberar a los rehenes”. “Intentamos construir la paz con respuestas, no solo con consignas”, agregó durante un acto celebrado para apoyar la candidatura de Francesco Acquaroli a la presidencia de la región de Las Marcas.

Esta no es la primera vez que la primera ministra se refiere a los ataques. En agosto pasado ya los había calificado de desproporcionados, afirmando que provocaban “demasiadas víctimas inocentes”, durante una conferencia política en Rímini. Aunque en esa ocasión reiteró el apoyo de Italia al derecho de Israel a la autodefensa tras el ataque de Hamas en octubre de 2023.

El Ejercito israelí lanzó este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica hace dos años.