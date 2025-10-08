SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El acusado es el único de los 51 agresores condenados por el caso que ha seguido adelante con su apelación.

 
Gisèle Pelicot fue víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión. Foto: Archivo

Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión, ha pedido a uno de sus violadores que asuma la responsabilidad de sus actos tras el recurso presentado por el condenado ante la Justicia francesa.

“Te consideras víctima. ¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. No eres víctima del señor Pelicot. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía”, ha expresado Gisèle durante la tercera audiencia del juicio, celebrado en los juzgados en la ciudad de Nimes, en el sur de Francia.

Husamettin D, condenado en diciembre de 2024 a nueve años de cárcel por el tribunal del departamento de Vaucluse por “violación agravada”, ha culpado a Dominique Pelicot por tenderle una trampa aquel 28 de junio de 2019 al prometerle que su esposa despertaría en algún momento y que todo formaba parte de un juego sexual.

El acusado -el único de los 51 agresores condenados por el caso que ha seguido adelante con su apelación- ha asegurado que se sintió amenazado por Pelicot, sin especificar qué tipo de amenazas recibió, y decidió quedarse en el domicilio de la pareja en Mazan aquel día.

El hombre de 44 años, que se enfrenta a 20 años de prisión en apelación, se ha cubierto la cara con una mascarilla, lentes de sol y una boina durante la audiencia, que ha arrancado este miércoles con la proyección de unos 14 videos grabados por el propio Pelicot en los que la víctima no muestra la más mínima actividad de consciencia, según ha recogido la emisora France Info.

Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por haber drogado a su entonces esposa Gisèle durante al menos 10 años para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda. Los fiscales dieron cuenta de al menos 92 violaciones durante ese periodo de tiempo.

Algunos de los imputados por el caso -condenados a penas de entre cinco y 13 años- reconocieron haber cometido los delitos, mientras que otros aseguraron que pensaban que la propia Pelicot había consentido mantener relaciones, alegando que fue Dominique quien los “influyó” para que cometieran estos actos, un extremo negado por el principal acusado, que insistió en todo momento en que los demás “estaban al corriente de todo”.

Más sobre:Gisèle PelicotFranciaDominique PelicotviolaciónHusamettin DNimesMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Exdirector de la PDI revela uso de gastos reservados para confirmar que exfiscal Campos fue intervenido mientras investigó fraude en Carabineros

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20
Chile

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Caso Chinamart: cara a cara entre Karol Cariola y fiscal Cooper en causa por tráfico de influencias queda para diciembre

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país
Negocios

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

¿Cómo cerrará el año la inflación y qué hará el BC con la tasa de interés?: las apuestas de los expertos tras IPC de septiembre

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura
Cultura y entretención

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?
Mundo

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?