Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión, ha pedido a uno de sus violadores que asuma la responsabilidad de sus actos tras el recurso presentado por el condenado ante la Justicia francesa.

“Te consideras víctima. ¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. No eres víctima del señor Pelicot. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía”, ha expresado Gisèle durante la tercera audiencia del juicio, celebrado en los juzgados en la ciudad de Nimes, en el sur de Francia.

Husamettin D, condenado en diciembre de 2024 a nueve años de cárcel por el tribunal del departamento de Vaucluse por “violación agravada”, ha culpado a Dominique Pelicot por tenderle una trampa aquel 28 de junio de 2019 al prometerle que su esposa despertaría en algún momento y que todo formaba parte de un juego sexual.

El acusado -el único de los 51 agresores condenados por el caso que ha seguido adelante con su apelación- ha asegurado que se sintió amenazado por Pelicot, sin especificar qué tipo de amenazas recibió, y decidió quedarse en el domicilio de la pareja en Mazan aquel día.

El hombre de 44 años, que se enfrenta a 20 años de prisión en apelación, se ha cubierto la cara con una mascarilla, lentes de sol y una boina durante la audiencia, que ha arrancado este miércoles con la proyección de unos 14 videos grabados por el propio Pelicot en los que la víctima no muestra la más mínima actividad de consciencia, según ha recogido la emisora France Info.

Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por haber drogado a su entonces esposa Gisèle durante al menos 10 años para que decenas de individuos la violaran en su propia vivienda. Los fiscales dieron cuenta de al menos 92 violaciones durante ese periodo de tiempo.

Algunos de los imputados por el caso -condenados a penas de entre cinco y 13 años- reconocieron haber cometido los delitos, mientras que otros aseguraron que pensaban que la propia Pelicot había consentido mantener relaciones, alegando que fue Dominique quien los “influyó” para que cometieran estos actos, un extremo negado por el principal acusado, que insistió en todo momento en que los demás “estaban al corriente de todo”.