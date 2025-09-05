Gobierno de Javier Milei sufre duro revés: Senado rechazó veto y restituyó ley de ayuda a discapacitados

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió esta tarde dos reveses en el Congreso para su administración, luego de que el Senado rechazara su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con la que buscaba evitar que las personas con discapacidad pudiesen acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima, y esta fuese restituida.

Más tarde la Cámara Alta trasandina envió a la Cámara de Diputados la modificación del régimen legal de los denominados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que otorgan al gobierno la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias, sin pasar por el proceso tradicional del Congreso.

Una última medida con una visión restrictiva que, como consigna el diario La Nación, obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumento.

La iniciativa, que fue calificada por el oficialismo como un claro intento de ponerle límites al gobierno de Milei, fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi toda la oposición. Un arco que incluye a la bancada kirchnerista que durante los últimos 20 años se había negado a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta no ser rechazados por ambas cámaras del Congreso.

En tanto, Milei llegó a los Estados Unidos, donde este jueves tendría una serie de reuniones. Entre ellas un encuentro con el titular del Instituto Milken, D. Michael Milken, y luego otro con el ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador Alejandro Oxenford y un grupo de líderes empresariales y de inversión.

Más tarde su apretada agenda incluiría una reunión con el vicepresidente de la petrolera estadounidense Chevron, Mark A. Nelson, y una cita con el empresario argentino Andy Kleinman. El mandatario ya estaría de vuelta en Argentina el domingo para las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.