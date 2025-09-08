Gobierno de Milei sufre contundente derrota frente al peronismo en legislativas en provincia de Buenos Aires
De acuerdo a los primeros resultados, Fuerza Patria obtuvo casi 47% de los votos y marcó una ventaja de más de 13 puntos a La Libertad Avanza, el partido liderado por el presidente de Argentina.
El gobierno de Javier Milei sufrió esta tarde una contundente derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, en las que se elegían 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.
En lo que el diario La Nación catalogo como “una jornada amarga” para La Libertad Avanza (LLA), el partido liderado por Milei, Fuerza Patria, la coalición opositora peronista -que congrega a los sectores justicialistas encabezados Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa-, se impuso, de acuerdo a los primeros resultados, por 13 puntos.
Como consignan medios trasandinos, cuando ya están escrutadas el 84% de las mesas, el oficialismo provincial se posiciona en el primer lugar con el 46,93% de los votos, seguido por LLA, con el 33%, Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más atrás se ubican Potencia, con 1,41 %, y Unión Libertad, con 1,34%.
El Partido Justicialista ganó tanto en la primera y la tercera sección electoral, las zonas más influyentes y pobladas de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra más del 37% del padrón del país. También venció en la cuarta, la séptima, la segunda y la octava.
