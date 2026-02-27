SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    El expresidente Bill Clinton testificará el viernes y los demócratas de la Cámara, alegando que "sienta un precedente", piden que lo haga también Trump.

    Por 
    Europa Press

    La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha criticado este jueves las preguntas que ha recibido sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y sobre la conspiración ‘Pizzagate’ durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes con motivo de la investigación del órgano sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    “Al final, todo se ha vuelto bastante inusual porque me han empezado a preguntar sobre los ovnis y sobre una serie de cuestiones sobre el ‘Pizzagate’”, una teoría sobre una supuesta red de prostitución y abuso sexual infantil en los bajos de algunas pizzerías que ha tachado como “una de las teorías conspirativas falsas más viles”, según sus declaraciones ante la prensa al término de su intervención que ha recogido el portal de noticias The Hill.

    Con todo, ha querido “felicitar al presidente” del Comité, James Comer, “por plantear una serie de preguntas importantes, a las que he respondido, sobre la naturaleza de la investigación y las áreas que consideré que debían explorarse”. “Lo agradezco; quiero que se revele la verdad. Ha sido una forma tranquilizadora de poner fin a una declaración tan larga y repetitiva”, ha agregado.

    Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

    La exsecretaria de Estado, que ha asegurado no haberse reunido nunca con Epstein y conocer a su esposa, Ghislaine Maxwell, “casualmente, como una conocida”, ha manifestado estar segura de que los archivos del Departamento de Justicia sobre el delincuente sexual no revelan nada que sugiera que su esposo, el expresidente Bill Clinton, conocía los delitos de Epstein.

    Asimismo, ha afirmado que no volverá a testificar y ha criticado al Comité por no permitir que la audiencia fuera pública, como ella y Bill Clinton -que hará lo propio el viernes- habían solicitado, afirmando que podrían haber “pasado el día de forma más productiva”.

    Al hilo de su comparecencia, los demócratas de la Cámara han exigido que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, testifique también ante el Congreso sobre sus vínculos con Epstein.

    “La persona que realmente aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, es el presidente Donald Trump”, ha declarado en declaraciones recogidas por Bloomberg el demócrata de mayor rango del Comité, el representante Robert García, quien ha alegado que una citación como la del expresidente Clinton “sienta un precedente”.

    El presidente de EE.UU. Donald Trump. Foto extraída de CNN en Español

    Las acusaciones contra Clinton

    Bill Clinton realizó varios viajes en el avión privado de Epstein antes de que este se declarara culpable en 2008 de cargos en el estado de Florida, que incluían la captación de una menor para prostituirla. Epstein también donó US$1.000 a la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y US$20.000 a la campaña de Hillary Clinton al Senado de EE.UU. en 2000. Una organización benéfica controlada por Epstein contribuyó con US$25.000 a la fundación privada de los Clinton.

    En una entrevista con la BBC a mediados de febrero, Hillary Clinton dijo que su marido había volado en el jet privado de Epstein “por su labor benéfica” y que no recordaba haber conocido a Epstein. Añadió que sí había conocido a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, “en algunas ocasiones”.

    Bill Clinton

    Una de esas ocasiones fue la boda de su hija Chelsea en 2010, donde Maxwell aparece fotografiada al fondo junto a otros invitados. Maxwell le dijo al fiscal general adjunto Todd Blanche, en una entrevista grabada el otoño pasado, que en ese momento salía con el multimillonario tecnológico Ted Waitt, quien, según ella, era “muy amigo” de Bill Clinton.

    Maxwell fue condenada en 2021 por reclutar niñas para abusar sexualmente de ellas y participar en algunas de las agresiones. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.

    Más sobre:Hillary ClintonPizzagateOvnisDonald TrumpJeffrey EpsteinGhislaine Maxwell

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Irán recalca que Estados Unidos debe retirar sus “demandas excesivas” para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Lo más leído

    1.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”
    Chile

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: conductor del vehículo iba en estado de ebriedad

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount
    Negocios

    Netflix se retira de la compra de activos de Warner Bros. Discovery tras oferta superior de Paramount

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”
    El Deportivo

    De brillar en la NBA con los Lakers y Kobe Bryant a casi morir por las drogas: “Soy un adicto, hacía fiestas de cocaína”

    Tsitsipas revela por qué no disputa la gira por Sudamérica: “Medio Oriente es mejor; la diferencia financiera es grande”

    Cristiano Ronaldo sorprende y compra acciones de reconocido club de España

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein
    Mundo

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?