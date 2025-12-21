Honduras vuelve a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios

El proceso de escrutinio especial de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en Honduras volvió a quedar suspendido este domingo, luego de registrarse nuevos episodios de tensión en el Centro Logístico Electoral (CLE), dependiente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La revisión, que había comenzado el jueves tras un retraso de cinco días, se vio nuevamente interrumpida debido a desacuerdos entre los representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, lo que impidió avanzar en el análisis de 2.792 actas que presentan irregularidades. La situación fue denunciada por la consejera del CNE, Cossette López, quien afirmó que el trabajo llevaba más de nueve horas completamente detenido.

De acuerdo con el último cómputo disponible en el sitio del organismo electoral, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, encabezaba la votación con 1.369.370 sufragios, correspondientes al 40,29%. Le seguía el abanderado del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.345.086 votos (39,57%).

Antes de la nueva paralización, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, había advertido sobre retrasos significativos en el desarrollo del proceso, apuntando a que “hay sectores de partidos políticos que están dilatando el escrutinio y entorpeciendo el proceso electoral”.

En tanto, López acusó que representantes de los partidos Liberal y Libre abandonaron el recinto del CLE y se instalaron en el exterior, lo que —según indicó— volvió a frenar el conteo. En un mensaje difundido en la red social X, la consejera sostuvo que estas acciones buscan impedir la proclamación de los resultados y constituyen una vulneración al calendario electoral.

Frente a este escenario, la autoridad electoral solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas , en su rol de garantes del proceso. “Los delegados deben cumplir la función para la que fueron acreditados o, de lo contrario, ser retirados del recinto e iniciar los procedimientos correspondientes”, afirmó, agregando que deben ser reemplazados de inmediato.

El Consejo Nacional Electoral cuenta con plazo legal hasta el 30 de diciembre para finalizar el escrutinio especial y oficializar al próximo presidente de Honduras.