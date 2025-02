Muy destacado economista y experto en políticas públicas, Ilan Goldfajn ha estado a la cabeza del BID desde 2022. Allí ha creado e implementado una serie de programas, incluida una relevante iniciativa contra el crimen organizado en la región. Lanzada en Barbados en diciembre pasado, la Alianza trabajará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales. Esta alianza sin precedentes une a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil para hacer frente al crimen organizado.

De amplia experiencia en el mundo público y privado, Goldfajn es exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente del Banco Central de Brasil (BCB) de 2016 a 2019, lo que le valió ser electo en 2017 como “Banquero central del año” por la revista The Banker. El año siguiente, la revista Global Finance lo nombró “Mejor banquero central”.

En un atestado pasillo de Davos, donde participó en muchos paneles de alto nivel, conversó con La Tercera sobre este proyecto regional contra el crimen organizado, que incluye estudios sobre el costo económico de este, y una alianza de 19 países, entre los que está incluido Chile.

Un estudio del BID llega a la conclusión de un impacto del crimen organizado de 3.4% del PIB de la región. “Es una región que tiene muchos homicidios, tiene más homicidios que los otros y la mitad de esos homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Por eso es que nos enfocamos en esto, porque es lo que le está incomodando a los países. Este 3.4% significa 80% del presupuesto de educación. Imagínate lo que se está gastando, es muy grave. Pero además, cuando quieres hacer políticas, cualquier otra política, el crimen organizado está en el medio”, dice Goldfajn.

¿A qué se refiere?

Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto muy grande con los países de la Amazonía, hablamos sobre deforestación, con las personas que viven ahí, de las comunidades, de la economía de la región. Pero los países me dicen: ¿Pero cómo vas a hacer eso si no trabajamos el crimen organizado? Yo nunca me lo esperé ahí… Que si no trabajamos el crimen no vamos a resolver el problema de la Amazonía, el problema de la deforestación.

¿Porque tienen tomada la zona?

Exactamente, y la gente no puede entrar, (para) el Estado se hace mucho más difícil… Entonces podemos hablar de todos los pilares que yo tenía, darles opción de trabajo a la gente, hablar de la agricultura familiar, las condiciones básicas de salud, pero todo lo que estás haciendo, no va a resultar. Y cuando hablo con países como Uruguay, o hasta Chile, que antes no me reclamaban tanto (de eso), ahora sí..

Ahora es el tema número uno en la agenda…

Es tema número uno de la agenda creo que de todos los países con que nosotros trabajamos, de los 26. Desde los más pequeños, o las rentas más bajas, que puede ser Haití, en adelante.

Y ustedes proponen varias medidas, como trabajar con la población vulnerable, los jóvenes, empoderar las instituciones y seguir la ruta del dinero. ¿Cómo llegaron a esos tres pilares y por qué son esos y no otros?

Uno, por estudios e investigación. Tenemos un estudio importante con el Fondo Monetario Internacional, que lo sacamos hace poco. Además tenemos un trabajo de investigación junto con la CAF y el Banco Mundial, también sobre el crimen. Entonces, ese es el número uno: research. Nosotros tenemos una unidad de security que ya tiene 20 años en el banco. ¿Por qué? Porque Chile y Uruguay lo reclamaban, Brasil siempre hablaba de violencia. Colombia, el norte de México. Entonces para nosotros era algo que siempre tenía que estar presente. Lo que estamos haciendo hoy es que la estamos elevando a un nivel más importante. Pero esta unidad tiene 20 años de experiencia y sabe lo que funciona y lo que no. Entonces, cuando yo entré (al BID) dije, bueno, cuéntenme: ¿qué es lo más importante en (materia de) violencia? Porque no podemos hacer todo. Nosotros somos un banco, y además los países tampoco pueden hacer todo. Aquí es una cuestión de selectividad, y si vamos a poder hacer algo hay que definir lo que es más importante. Y pensaron y volvieron con estas tres cosas, que vienen de la experiencia y de las buenas prácticas. Entonces, en la gestión de las comunidades, (se trata de) ejemplos que funcionaron en Costa Rica, o en Uruguay, donde sabían que una parte de los jóvenes vulnerables es la mano de obra del crimen, entonces ellos saben que eso es fundamental. El número dos, nosotros no podemos como banco contratar policías, eso no es lo que hacemos nosotros. Ni comprar armas, eso no es el banco. Pero sí hemos trabajado con la policía para digitalizar, para usar, por ejemplo, IA.

¿Cómo se puede usar la IA?

Un ejemplo de cómo usar la IA es justamente en el combate al crimen. Tienes todos los datos de a dónde vienen los homicidios, datos de cómo se resolvieron, y juntas los dos (variables), y IA te ayuda a tener inteligencia. Porque lo que funciona en Europa es más inteligencia y menos volumen, ¿no? En países de América Latina la primera intuición es poner más policías en la calle. Pero en Europa sabes que en esta esquina es a dónde ocurre el 70% del crimen, entonces, te concentras ahí. O sea, así usas los recursos de una forma mucho más eficaz. Y obviamente las cosas cambian. Van a estar ahí, luego (puede que) van a encontrar otra esquina, pero la inteligencia va cambiando y vas usándola de una forma dinámica. Entonces, fortalecer las instituciones es muy importante. De una forma más filosófica, es que si no se fortalece, el Estado está afuera, y si hay un espacio, es ahí donde entran las estructuras del crimen organizado. A veces es a donde tienen la jerarquía. A veces hasta prestan servicios y le dan a la gente dinero. Entonces, el segundo pilar, el eje que funciona, es que el Estado tiene que estar fuerte. Y para eso estamos ayudando nosotros, con recursos. El último eje, diría que lo empujé un poco yo, que vengo del sistema financiero, yo fui presidente del Banco Central, vi todo el esfuerzo con el lavado de dinero del terrorismo y todo eso. Eso claramente es el oxígeno de estas organizaciones. Y ahí empezamos a juntarnos con otras instituciones que sí miraban eso. Y salió el tercer eje.

Seguir la ruta del dinero, ¿no? Y conocer el destinatario final.

Sí, porque hoy en día tú no puedes tener una cuenta que no tenga tu nombre. Ya no hay más transacciones falsas. Un banco no puede aceptar una transacción no nominal. Pero ¿cómo lo hacen? Una criptomoneda. Tienen sus caminos, y hay una forma para nosotros de trabajar por aquello.

Las medidas son de mediano y largo plazo. Pero lo que la gente demanda hoy día son políticas tipo Bukele, que es el presidente más popular en la región.

El crimen organizado no tiene fronteras. No lo resuelve un país solo. Hay algunos casos, que puede ser el caso de El Salvador, a donde sí se puede resolver en un país. Pero la gran mayoría tiene un crimen organizado que no tiene fronteras, es un problema transnacional. Y se tiene que resolver de una forma internacional y de una forma organizada. El problema tiene que estar ajustado a la solución. Entonces nosotros hemos hecho un proyecto regional para resolver un problema regional.Y lo hacemos de una forma organizada, porque es organizado. ¿Cómo lo hacemos? Primero, una cosa muy importante: la seguridad a veces se divide en diversos ministerios, y está la justicia, la policía. A veces nosotros, el BID, cuando vamos (a un país), juntamos a todos. Un cosa nueva que tiene esta alianza es que se juntan todos. Porque ven que el problema ha subido y están todos interesados y quieren escuchar todo lo que los otros van a decir.

Y pueden ver ejemplos exitosos, ¿no?

Claro, empiezan a escuchar que el problema que tienen ellos, hay alguien que tiene un problema muy parecido y ya lo intentó y funcionó así, o no. Entonces eso les da un network de las buenas prácticas, lo que es muy importante. Tercero, que nosotros estamos prometiendo ayudarles con recursos, que es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Uno con dinero nuestro. Por ejemplo, nosotros el último año (el presupuesto) lo multiplicamos por cinco veces. Tenemos también becas, que son para hacer estudios, por ejemplo. Y el último punto es que hay que movilizar recursos, y tenemos donantes.

La Asamblea de Gobernadores del BID de este año se realizará en Chile, en marzo. ¿Este será uno de los temas?

Es un evento muy importante, con miles de personas de todos los países, tenemos 48 miembros. Obviamente, se va a hablar de este tema, pero también de todas las reformas que se están haciendo en el Banco, varios programas regionales, este programa es uno. También tenemos las rutas de integración de América del Sur, las rutas bio-oceánicas, la que va a San Antonio. Es una ruta que viene del sur. Tenemos también algo en que Chile fue muy importante y lo queríamos lanzar en el meeting, que es el programa regional de ayuda entre los países para desastres naturales, que empezó cuando Chile tuvo el incendio el año pasado. Fue muy importante la ayuda que recibió, y fue algo que salió espontáneamente. Estamos pensando juntos cómo nos organizamos regionalmente contra los desastres naturales. Incendios, sequías, inundaciones como fue en Brasil y en el sur, huracanes, como fue en Acapulco. Entonces, ¿por qué no trabajamos un programa regional acerca de cómo se actúa, cómo se ayuda? También podemos ayudar nosotros con préstamos de emergencia. Entonces, es algo que vamos a hablar en la reunión anual. Y vamos también a trabajar cuestiones de Bid Invest -que es el brazo privado del Bid que le presta a las empresas-. Y el BidLab, que es nuestro brazo de startups, de innovación. Son grants, no es préstamo, es un capital, de donación. Tuvieron una donación de 400 millones de dólares, que es mucho para el grant. Y vamos a ofrecer el business plan de BIDLab.

Por último, en términos generales, ¿cómo ve a la economía chilena? La preocupación acá es cómo crecer más…

Creo que Chile tiene siempre una de las economías más sólidas de América Latina. Obviamente en los últimos años hubo un poco más de retos, pero es una economía sólida, la clasificación de riesgo es baja, es una economía fiscalmente responsable. Creo que está creciendo más, como varios países en América Latina están creciendo más, con desempleo muy bajo. Hubo una amenaza de inflación durante la pandemia, también ya ha bajado. No voy a entrar en los detalles, porque son detalles del debate público en Chile del que no tengo todos los elementos, pero en el mediano plazo veo a Chile siempre liderando. En el tema del Banco de Desarrollo, veo el hidrógeno verde, que está liderando eso. Entonces veo varios avances de Chile que son importantes.