    Mundo

    Israel retira licencia de actividad de Médicos Sin Fronteras en Gaza

    Las autoridades israelíes dieron término al registro de 37 organizaciones de ayuda por no cumplir con los nuevos requisitos, como la entrega de información personal de todo su equipo operativo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Médicos Sin Fronteras MSF

    El gobierno de Israel retiró la licencia de operación para 37 organizaciones de ayuda en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF) tras la negativa de este grupo de entregar información sobre su personal ante la falta de garantías sobre el uso de estos datos.

    Otras organizaciones que perdieron su permiso son el Consejo Noruego para los Refugiados, el Comité Internacional de Rescate y Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam).

    Según un comunicado de MSF “en marzo de 2025, las autoridades israelíes anunciaron que las organizaciones que desearan registrarse tendrían que proporcionar información personal de sus trabajadores. Desde el principio, expresamos nuestra profunda preocupación por esta solicitud, en un contexto en el que los trabajadores médicos y humanitarios han sido intimidados, detenidos arbitrariamente y atacados.

    Mencionaron cifras como la muerte de 1.700 trabajadores humanitarios desde 2023, 15 de ellos parte de MSF.

    FOTO: Médicos Sin Fronteras MSF

    Según explican en el comunicado, representantes de MSF propusieron entregar una lista con limitada información este 23 de enero, pero pidieron a las autoridades israelíes que, la información se utilizara solo para fines administrativos y no se pondría en peligro al personal; que la organización mantendría la autoridad plena sobre todas las cuestiones de recursos humanos y la gestión de los suministros médicos humanitarios; y que terminarían las comunicaciones que difamaran a la organización y que los pusieran en riesgo.

    Finalmente, hasta la fecha no se ha logrado acuerdo sobre esto, pero desde la organización no gubernamental aseguran que están abiertos al diálogo para recuperar su licencia y retomar las operaciones.

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, respondieron por este cese de registro de las organizaciones, en especial respecto a MSF. “El estatus humanitario no es inmunidad. La debida diligencia salva vidas”, escribieron en una publicación en la red social X.

    “Resulta que Médicos Sin Fronteras tiene algo que ocultar. En lugar de aceptar la transparencia, que busca proteger a todas las partes prefiere retirarse de Gaza. Dado que emplearon terroristas, suponemos que esto es comprensible. Nos aseguraremos de que el relativamente poco trabajo médico que realizaron esté cubierto por las agencias dispuestas a garantizar que no se dé refugio a los terroristas”, señalaron.

    Según datos de MSF durante 2025 con un presupuesto de más de 100 millones de euros su equipo pudo llevar a cabo casi 800.000 consultas ambulatorias, asistieron más de 10.000 partos, ofrecieron más de 40.000 sesiones individuales de salud mental y sesiones grupales para más de 60.000 personas, distribuyeron más de 700 millones de litros de agua, entre otros servicios sanitarios.

    Para 2026 la organización había comprometido disponer de entre 100 a 120 millones de euros para su respuesta humanitaria en Gaza.

    Médicos Sin FronterasIsraelGaza

