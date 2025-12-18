SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    “Con estas operaciones, hemos destruido infraestructura terrorista y zonas utilizadas para lanzar ataques”, señalaron las fuerzas israelíes.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Taher Abu Hamdan

    El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado un “campo de entrenamiento” e “infraestructura militar” a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y el grupo libanés.

    En un comunicado, las fuerzas israelíes han indicado que este supuesto campo ha sido utilizado por Hezbolá para “entrenar a sus operativos, realizar simulacros de ataques con fuego real y poner a prueba su armamento y fuego de artillería”. “Con estas operaciones, hemos destruido infraestructura terrorista y zonas utilizadas para lanzar ataques”, han señalado.

    En este sentido, han afirmado que los ataques han sido perpetrados también contra “edificios utilizados por Hezbolá para almacenar armamento” y han acusado al grupo de llevar a cabo actividades que “violan el acuerdo alcanzado el año anterior entre Israel y Líbano”. “Supone una amenaza para Israel”, han zanjado.

    El Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

