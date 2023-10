La ONU advierte que el bloqueo de Gaza podría obligarla a recortar drásticamente las misiones de ayuda

La ONU advirtió el miércoles que está a punto de quedarse sin combustible en la Franja de Gaza, lo que la obligó a reducir drásticamente los esfuerzos de ayuda en el territorio bloqueado y devastado por los ataques aéreos israelíes desde que los militantes de Hamas lanzaron un ataque contra Israel hace más de dos semanas.

La advertencia se produjo mientras los hospitales de Gaza luchaban por tratar a grandes masas de heridos con recursos cada vez más escasos. El máximo funcionario de la ONU enfrentó una reacción violenta de Israel después de decir que la masacre de israelíes de Hamas el 7 de octubre que desató los combates “no surgió de la nada”.

Los funcionarios de salud dijeron que el número de muertos estaba aumentando cuando los aviones israelíes bombardearon Gaza durante la noche del miércoles.

El Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamas, dijo que más de 750 personas murieron en las últimas 24 horas. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la cifra de muertos y no se sabía si el recuento incluía a algún militante.

El Ejército israelí dijo que sus ataques mataron a militantes y destruyeron túneles, centros de mando, almacenes de armas y otros objetivos militares. Acusa a Hamas de magnificar el sufrimiento de los civiles de Gaza al ocultar a sus combatientes entre ellos.

Palestinos visitan los escombros de la casa de la familia Abu Helal en el campo de refugiados de Rafah, en la Franja de Gaza, el 9 de octubre de 2023. Foto: AP

Hamas y otros militantes han lanzado incesantes andanadas de cohetes contra Israel desde que comenzó el conflicto.

El creciente número de muertos en Gaza -tras los 704 muertos reportados el día anterior- no tiene precedentes en el conflicto palestino-israelí que dura décadas. Podría producirse una pérdida de vidas aún mayor si Israel lanza una esperada ofensiva terrestre destinada a aplastar a Hamas.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 6.500 palestinos han muerto en la guerra. La cifra incluye el saldo controvertido de una explosión en un hospital la semana pasada.

Los combates han matado a más de 1.400 personas en Israel, en su mayoría civiles asesinados durante el ataque inicial de Hamas, según el gobierno israelí. Hamas también mantiene a unos 222 rehenes en Gaza.

La advertencia de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, sobre el agotamiento de los suministros de combustible generó alarma de que la crisis humanitaria podría empeorar rápidamente.

La población de Gaza también se ha estado quedando sin alimentos, agua y medicinas, bajo el bloqueo de Israel. Alrededor de 1,4 millones de los 2,3 millones de residentes de Gaza han huido de sus hogares, y casi la mitad de ellos se hacinan en refugios de la ONU.

En los últimos días, Israel permitió la entrada de un pequeño número de camiones con ayuda desde Egipto, pero prohibió las entregas de combustible -necesario para alimentar los generadores-, diciendo que cree que Hamas lo aceptará.

La UNRWA ha estado compartiendo sus propios suministros de combustible para que los camiones puedan distribuir ayuda, las panaderías puedan alimentar a las personas en los refugios, el agua pueda desalinizarse y los hospitales puedan mantener en funcionamiento incubadoras, máquinas de soporte vital y otros equipos vitales.

La Media Luna Roja Palestina recibe un lote de ayuda humanitaria de su homólogo egipcio, en el cruce de Rafah, el 24 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Si continúa haciendo todo eso, el combustible se acabará el jueves, por lo que está decidiendo cómo racionarlo, dijo a The Associated Press la portavoz de la UNRWA, Tamara Alrifai.

“¿Damos para las incubadoras o para las panaderías? ¿Bombeamos agua potable o enviamos camiones a las fronteras?”, comentó. “Es una decisión insoportable”.

Más de la mitad de los centros de atención primaria de salud de Gaza y aproximadamente un tercio de sus hospitales han dejado de funcionar, dijo la Organización Mundial de la Salud.

En el hospital al-Shifa de Ciudad de Gaza, la falta de medicamentos y agua potable ha provocado tasas de infección “alarmantes”, dijo el grupo Médicos Sin Fronteras. A menudo se requieren amputaciones para evitar que la infección se propague entre los heridos, informó.

Un cirujano del grupo describió cómo amputar la mitad del pie de un niño de 9 años con “sedación ligera” en el suelo de un pasillo mientras su madre y su hermana observaban.

Un ataque el miércoles en el campo de refugiados de Nusseirat mató a la esposa, el hijo y la hija pequeña de uno de los corresponsales principales de Al Jazeera TV, Wael Dahdouh. Las imágenes transmitidas por la cadena con sede en Qatar mostraron al veterano periodista llorando sobre el cuerpo de su hijo en el suelo de un hospital.

“¿Se vengan de nosotros a través de nuestros hijos?”, sollozó.

En toda Gaza, los trabajadores treparon sobre montículos de escombros para sacar muertos y heridos. Un trabajador sacó a un bebé muerto de entre el hormigón y las barras de refuerzo destrozados de 15 casas afectadas en la ciudad sureña de Rafah.

En una franja del barrio de Yarmouk en Ciudad de Gaza reducido a astillas, un hombre sangrando abrazó a un niño después de que ambos fueron sacados de los escombros. Una panadería en Deir al-Balah fue arrasada. En un hospital cercano, los médicos atendieron a un niño con una pierna destrozada y medio cortada.

Un trabajador médico asiste a un bebé palestino prematuro que yace en una incubadora en la sala de maternidad del Hospital Shifa, en Ciudad de Gaza, el 22 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El conflicto amenazaba con extenderse por toda la región. El Ejército israelí dijo que atacó sitios militares en Siria en respuesta a los lanzamientos de cohetes desde el país. Los medios estatales sirios dijeron que ocho soldados murieron y siete resultaron heridos.

Los ataques también afectaron a los aeropuertos de la ciudad siria de Alepo y Damasco, en un aparente intento de impedir envíos de armas desde Irán a grupos militantes, incluido Hizbulá de Líbano. Israel ha estado intercambiando disparos casi a diario con Hizbulá, respaldado por Irán, a través de la frontera libanesa.

El líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, se reunió con altos funcionarios de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina en la primera reunión que se tiene noticia desde que comenzó la guerra. Una reunión de este tipo podría indicar coordinación entre los grupos, ya que funcionarios de Hizbulá advirtieron a Israel contra el lanzamiento de una ofensiva terrestre en Gaza.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que Irán estaba ayudando a Hamas con inteligencia y “fomentando la incitación contra Israel en todo el mundo”. Dijo que representantes iraníes también estaban operando contra Israel desde Irak, Yemen y Líbano.

El sorpresivo ataque de Hamas en el sur de Israel sorprendió al país por su brutalidad, su número de víctimas sin precedentes y el hecho de que las agencias de inteligencia no supieran que se avecinaba. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en un discurso el miércoles por la noche que tendrá que rendir cuentas, pero sólo después de que Hamas sea derrotado.

“Llegaremos al fondo de lo que pasó”, afirmó. “Esta debacle será investigada. Todos tendrán que dar respuestas, incluido yo”.

Palestinos buscan víctimas en el lugar de un ataque israelí contra un edificio residencial en Ciudad de Gaza, el 25 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, dijo que su país dejará de emitir visas al personal de la ONU después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, dijera que el ataque de Hamas “no ocurrió en el vacío”. No estaba claro qué significaría la acción, si se implementara, para el personal de ayuda de la ONU que trabaja en Gaza y Cisjordania.

“Es hora de darles una lección”, dijo Erdan a la radio del Ejército, acusando al jefe de la ONU de justificar una matanza.

El jefe de la ONU dijo el martes al Consejo de Seguridad que “el pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante”. Guterres aseguró que “los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas. Y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino”.

Guterres dijo el miércoles que está “conmocionado” por la mala interpretación de su declaración “como si estuviera justificando actos de terrorismo por parte de Hamas”.

“Esto es falso. Fue todo lo contrario”, dijo a los periodistas.