Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), estimaron este sábado que más de 62.600 personas han muerto por la ofensiva israelí en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, tras constatar 61 fallecidos más en los ataques de las últimas 24 horas.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Gaza fijó su último recuento de víctimas en 62.622 muertos y 157.673 heridos (308 desde el viernes), aunque las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

El Ministerio informa de 61 muertos en las últimas 24 horas y sumó 298 desde el último balance, tras recibir el permiso de las familias una vez identificadas.

El balance de este sábado no incluye a los 51 palestinos fallecidos por los ataques de Israel efectuados desde este pasado amanecer, según han ido confirmando en las últimas horas distintos hospitales del enclave.

Las autoridades gazatíes señalaron además que desde que Israel rompió el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamas, han muerto 10.778 palestinos, mientras que 45.632 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva israelí.

Gaza (Foto: Unicef)

Asimismo, 16 personas han muerto y 111 han resultado heridas en las últimas 24 horas en el enclave por disparos del ejército de Israel en las filas para recibir ayuda humanitaria. Lo que sitúa el total de víctimas en 2.076 muertos y en 15.308 heridos, respectivamente.

Los hospitales de Gaza también registraron las muertes de otros dos niños por inanición, lo que eleva a 281 las personas que ya han fallecido por hambre, incluidos 114 niños. Esto de acuerdo con las estimaciones de hoy, las primeras desde que la ONU declarara oficialmente el estado de hambruna en la gobernación de Gaza, que abarca el centro-norte del enclave y donde se encuentra la ciudad de Gaza, la más poblada del territorio.

Por otra parte, el Sindicato de Periodistas Palestinos denunció la muerte del periodista Jaled al Madhun, en acciones militares israelíes en el norte de la Franja de Gaza, con lo que ya son 240 los profesionales de medios de comunicación muertos en el marco de la presente ofensiva. El Sindicato condenó los “ataques sistemáticos y el asesinato de periodistas palestinos” a manos de fuerzas israelíes.