    Mundo

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    Tras la reunión con la delegación china encabezada por Qiu Xiaoqi, el gobierno venezolano afirmó que la cita "ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Beijing".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA / MARCELO GARCIA

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este viernes a una delegación de su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el enviado especial para Asuntos de América Latina, Qiu Xiaoqi, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas.

    Como informó CNN, en el encuentro en el palacio de Miraflores participaron además el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, y Wang Hao, directivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con la vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano, Delcy Rodríguez, y su ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil.

    La prensa presidencial de Venezuela señaló en un comunicado oficial que el encuentro “de alto nivel” tuvo lugar “en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar”.

    En la cita, el líder chavista le envió su agradecimiento a Xi por “su hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”.

    Según la información oficial, la presencia de esta comitiva “ratifica el carácter inquebrantable de la hermandad entre Caracas y Beijing, en un contexto geopolítico marcado por la resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales y la búsqueda de un desarrollo soberano para los pueblos del Sur Global”

    Además de subrayar la importancia que China otorga a su relación con Venezuela, “no solo como socio comercial-energético, sino como aliado político fundamental en la región”.

    Por último, el comunicado sostiene que las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y “elevadas a un nivel histórico” por los exmandatarios Hugo Chávez y Jiang Zemin, “constituyen un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua”.

    La visita de la comitiva china se desarrolla en medio de una tensión creciente entre el régimen de Maduro y la administración de Donald Trump, marcada por al aumento de la presión militar estadounidense con ataques a presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Océano Pacífico, y las interceptaciones de buques petroleros.

