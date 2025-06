Mahmoud Khalil se reúne con su familia en Nueva York tras estar más de 100 días en un centro del ICE.

Tras la determinación del juez federal Michael Farbiarz de Newark, Nueva Jersey, de entregarle su libertad de un centro de detención migratorio en Louisiana, este sábado el estudiante universitario y activista palestino Mahmoud Khalil se reunió con su familia y aseguró que continuaría con su labor hablando respecto a la situación de los palestinos en la Franja de Gaza.

“El gobierno estadounidense está financiando este genocidio y la Universidad de Columbia está invirtiendo en este genocidio. Por eso protestaba, por eso seguiré protestando con cada uno de vosotros, no sólo si me amenazan con detenerme. Aunque me mataran, seguiría hablando en nombre de Gaza”, señaló Khalil a la prensa tras aterrizar en Nueva York y reunirse con su esposa e hija.

“Sólo quiero volver y continuar el trabajo que ya estaba haciendo, abogando por los derechos palestinos, un discurso que en realidad debería celebrarse en lugar de castigarse”, agregó.

Luego señaló que “ nadie es ilegal, ningún humano es ilegal (...) La justicia prevalecerá sin importar lo que intente esta administración

Khalil había sido detenido el pasado 11 de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en el contexto de una serie de redadas del gobierno de Donald Trump buscando frenar las expresiones de antisemitismo.

A pesar de esto, el estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York, fue detenido en su departamento sin que se presentaran cargos en su contra.

Por otro lado, según reportó The Guardian, para este lunes se espera una manifestación en Manhattan en celebración de la liberación de Khalil y en protesta por lo todavía decenas de miles de inmigrantes todavía detenidos.

“La liberación de Mahmoud reaviva nuestra determinación de seguir luchando hasta que todos nuestros prisioneros sean liberados, ya sea en Palestina o en Estados Unidos, hasta que veamos el fin del genocidio y del asedio a Gaza, y hasta que impongamos un embargo de armas a Israel”, señaló Miriam Osman, del movimiento de la Juventudes Palestinas.