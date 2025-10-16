SUSCRÍBETE
Mundo

Más de cien heridos, incluidos 80 policías, dejan las protestas en Lima, Perú

La Defensoría del Pueblo de Perú informó que 24 civiles 78 efectivos policiales resultaron heridos.

Por 
Europa Press

La Defensoría del Pueblo de Perú ha elevado este miércoles a 102 las personas, incluidos cerca de 80 agentes, hospitalizadas por las heridas sufridas en los disturbios desatados durante las protestas convocadas contra el Gobierno y el Congreso.

“A esta hora, los comisionados de la Defensoría reportan el ingreso a emergencias de 102 personas heridas policontusas: 24 civiles (...) y 78 efectivos policiales. Todos reciben atención médica y algunos serán dados de alta en las próximas horas”, ha indicado en su cuenta de la red social X.

El organismo ha informado asimismo de la detención de diez personas “producto de los enfrentamientos” que han tenido lugar en la capital peruana. Ocho de ellas han sido arrestadas por un delito “contra la tranquilidad pública” y las dos restantes “por control de identidad”.

La Fiscalía de Derechos Humanos ha “iniciado las diligencias respectivas”, según ha agregado la Defensoría en una nota en la que ha instado al Ministerio de Justicia que mantenga a “defensores públicos, ante la necesidad de llevar a cabo diligencias con las personas detenidas durante la noche”.

El presidente de Perú, José Jerí, ha difundido distintos vídeos sobre los disturbios en la misma plataforma, donde ha señalado que las cámaras del cuerpo policial y de la Municipalidad de Lima “servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos”.

“Todo el peso de la ley para ellos”, ha defendido, después de asegurar que “un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse”, y acusar a esta minoría de “buscar el caos y la violencia” en el marco de una movilización nacional convocada por organizaciones estudiantiles, transportistas y sindicatos.

Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del país ha registrado once reporteros heridos, incluidos seis por “impacto de proyectil” y uno por gases lacrimógenos, según ha denunciado en X.

