“No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva comentó sobre la conversación que le gustaría sostener en un próximo encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Quiero decirle al presidente Trump que nosotros no queremos una nueva Guerra Fría. No queremos tener preferencia por ningún país (...) Queremos tratar a todos en igualdad de condiciones y recibir de ellos un trato también igualitario “, señaló.

El mandatario brasileño se encuentra en Nueva Delhi, India en que sostuvo una reunión con el primer ministro Narendra Modi, en que firmaron un acuerdo de inversión y cooperación para la exploración de minerales críticos en Brasil como tierras raras, litio y niobio.

Calificó las relaciones con India como “política de iguales” y dijo que no aceptará que Brasil sea considerado como una “colonia tecnológica” ante las potencias.

Aseguró también que en su reunión con Trump hablará de “comercio, de alianzas universitarias... pero quiero hablar de todo. Incluyendo la inversión estadounidense en Brasil, que dejó de existir hace mucho tiempo”.

La última vez que Lula y Trump se vieron frente a frente fue a finales de octubre del año pasado en Malasia, en donde abordaron la situación de los aranceles sobre los productos brasileños en Estados Unidos.

Más tarde en diciembre hablaron por teléfono, en que el tema central fue Venezuela y estrategias de combate contra el crimen organizado. Otra llamada se llevó a cabo en enero, en que acordaron la nueva reunión presencial en Washington.

El presidente brasileño ahora continuará su gira hacia Corea del Sur y luego a Emiratos Árabes Unidos.