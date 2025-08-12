SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Los incendios activos en toda España han carbonizado miles de hectáreas, obligando al gobierno nacional a decretar la preemergencia. Y todo puede ir a peor, según la previsión meteorológica, que vaticina “rachas muy fuertes de viento” durante toda la semana.

Bastián DíazPor 
Bastián Díaz
Incendios en Carcastillo, Navarra. Foto: Archivo

El calor continúa en Europa, con altas temperaturas día y noche a lo ancho del Mediterráneo. Si el incendio gigante en Corbières, Francia, fue la noticia de la semana pasada, con máximas de 41 °C, hoy toda España, de las Castillas hasta Madrid, Andalucía y la normalmente más fría Galicia, está viendo miles de hectáreas quemándose a una velocidad inesperada.

El gobierno se muestra “en seguimiento” ante los numerosos incendios que aparecen en casi todas las Comunidades Autónomas, y el país ya anunció un estado de “preemergencia” para combatir los siniestros. La situación meteorológica, encima, no ayuda a la contención de los siniestros, ya que se anunciaron tormentas con “rachas muy fuertes de viento” durante toda la semana, según indicó la Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología.

A esto se le suma que la actual ola de calor que golpea España se alarga, según la misma agencia, “probablemente hasta el lunes 18”. La ola golpeará a casi toda la península, excepto por las costas del Cantábrico, al norte del país. Con esto, el fenómeno estaría durando dos semanas sin pausa, con temperaturas entre los 40 °C y 42 °C, y que no bajan de los 22 °C.

Un temporero murió este lunes mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, en Lleida (Cataluña), en pleno peak de la ola de calor. Según informan las fuentes policiales, ahora se espera al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y esclarecer si se trata de un golpe de calor.

Incendio en Tres Cantos, Comunidad Autónoma de Madrid. Foto: Archivo

Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los fuegos declarados en plena ola de calor, informó el diario La Vanguardia.

Con esto, el gobierno nacional decretó la preemergencia por los incendios forestales activos en esas comunidades y que ya han significado la evacuación de 5.500 personas en León y Zamora. Un hombre que se encontraba colaborando en las tareas de extinción de los incendios en León falleció este martes, informó el delegado del gobierno en la región, Nicanor Sen.

Solo esta última semana se quemaron 25 mil hectáreas en 37 incendios, lo que comprende el 36,26% de las 69.646 hectáreas alcanzadas por el fuego en lo que va de año, según las estimaciones del sistema de información de incendios forestales europeos (EFFIS).

En la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, un hombre murió en un incendio forestal, luego de llegar a un hospital con el 98% del cuerpo quemado. La víctima, de 50 años y origen rumano, intentaba salvar unos caballos de un rancho. “Lo devoró una bola de fuego... Lo tuvimos más de dos horas calcinado en el suelo”, comentó el responsable de la finca.

“Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio forestal de Tres Cantos”, escribió en X la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A 25 kilómetros de Madrid, el incendio en Tres Cantos se propagó muy rápido por la zona, atizado por rachas de viento de 70 kilómetros por hora. “En apenas 40 minutos el fuego ha avanzado seis kilómetros”, explicó a la prensa Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid.

En plena temporada estival, los incendios también afectaron al turismo: en la zona costera de Tarifa, Andalucía, más de 2.000 personas han tenido que ser evacuadas, tanto desde urbanizaciones como hoteles, a causa de un siniestro declarado en la zona. Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidió “máxima precaución” en lo que es el segundo incendio que afecta el municipio.

El consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, pidió por su parte a la población no desalojada que se confinen en sus hogares con las ventanas cerradas, ya que “el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar”. “Es un incendio muy difícil, porque hemos tenido que evacuar a muchas personas en una infraestructura de salida muy pequeña”, indicó el funcionario.

Las cosas no mejoran en Castilla y León, donde se mantiene aún a 2.500 personas evacuadas a causa de 14 grandes incendios que afectan la región.

Incendios en Viladervós, Galicia. Foto: Archivo

Con estos siniestros, España ya está alcanzando las 70 mil hectáreas quemadas desde el inicio de año. Esto ya sobrepasa la media de los últimos 18 años enteros, de 53.600 hectáreas, y también supera al 2024, donde se reportaron 47 mil hectáreas quemadas. Sin embargo, no es el peor de los años, ya que en 2022 ardieron cerca de 244 mil hectáreas, con dos incendios particularmente devastadores en Sierra de la Culebra, Zamora.

No tan concentrados como en ese año, esta vez sí hay más incendios y más repartidos que en 2022. Si lo normal es que se registren 140 incendios por año, en lo que llevamos de año ya se han alcanzado los 190 focos.

Respecto a los motivos, los expertos señalan que más de la mitad de los incendios son producidos. “Tenemos un 95% de incendios que vienen directamente de causas humanas, y parte de ese porcentaje, un 55%, son provocados. El resto se debe a negligencias y causas desconocidas”, explicó a la televisión española el técnico de Bosques en WWF Jorge Aguado.

Respecto a los costos económicos de estas catástrofes, en Telecinco dieron cuenta de las estadísticas hechas por la Comisión Europea, que estiman que un 4,5% del PIB español, o sea, 71 mil millones de euros, se pierde a causa de los siniestros. Emilio Vizuete, profesor de Empresa de la Universidad de Barcelona, indicó a la cadena de televisión que “los efectos son devastadores para la situación económica de una población. A corto plazo la actividad económica se para”. Asimismo, el costo de extinción llega a suponer unos 10 mil euros por hectárea.

Más sobre:EspañaIncendiosCanículaAltas tempeturasOla de CalorFranciaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FRVS acusa que “faltó racionalidad” para consolidar pacto oficialista y adelanta los partidos que integrarán segunda lista

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

De RN a la DC: los reproches parlamentarios por los dichos de Kast sobre la relevancia del Congreso

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos
Chile

Fiscalía pide más de 18 años de cárcel para Jadue, multas e inhabilitarlo 10 años a cargos públicos

Formalizan por violación de secreto al exalcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez

Acción Humanista se suma a la FRVS y anuncia que se resta de la lista unitaria del oficialismo

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés
Negocios

El rally de las acciones mundiales continúa gracias al IPC de EE.UU. y expectativas sobre la tasa de interés

La trastienda de la oferta de la gigante belga Carmeuse por Cementos Bío Bío

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa
El Deportivo

A cuatro días del clásico entre Colo Colo y la UC: Roberto Tobar y la ANFP llegan al Monumental para reunirse con Mosa

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España
Mundo

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos