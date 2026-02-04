Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le expresó durante su encuentro en la Casa Blanca que “no cree en sanciones” y que, en el caso de Colombia, no las considera “racionales” como instrumento de política exterior.

La declaración fue realizada en una rueda de prensa posterior al primer encuentro presencial entre ambos mandatarios en más de un año, luego de meses de roces por diferencias en torno a políticas de narcotráfico, migración y la situación en Venezuela.

Según el mandatario de la nación sudamericana, la postura del republicano representa una oportunidad para reconstruir la relación bilateral “sobre la base de la libertad” en lugar de sanciones, pues, afirmó, así “se construyen las verdaderas soluciones”.

Diálogo entre “iguales”

Petro describió la reunión como un intercambio “de tú a tú, entre iguales que piensan diferente”, destacando que las fotografías y el ambiente reflejaron un momento de diálogo constructivo.

“No se puede actuar bajo chantajes”, dijo, en alusión indirecta a las sanciones que le fueron impuestas y que debieron levantarse esta semana para que pudiera ingresar a Estados Unidos sin restricciones.

El mandatario colombiano fue enfático al señalar que no solicitó directamente la eliminación de sanciones personales, en contraste con algunas interpretaciones mediáticas, y sostuvo que muchos de los señalamientos que derivaron en esas medidas son infundados, subrayando además que, desde su juventud, no ha necesitado “bancos ni chequeras” que pudieran verse afectados por sanciones financieras.

Durante el encuentro, Petro también invitó a Trump a visitar Cartagena, describiéndola como “un lugar muy chévere y bello para estar y vivir”, un gesto que el colombiano dijo podría fortalecer lazos culturales y diplomáticos entre ambos países.

Propuesta de cooperación en seguridad regional

Además de la discusión sobre sanciones, Petro reveló en una entrevista con la emisora Caracol que propuso a Trump una iniciativa de “operación común” entre los ejércitos de Venezuela y Colombia para combatir al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que opera en zonas fronterizas.

Según Petro, la idea es derrotar a quienes, en su opinión, se han quedado “en un pasado de codicia” sustentado por el narcotráfico, y promover la sustitución de cultivos ilícitos por productos como cacao o café en todo el país, no solo en regiones como Catatumbo.

Tanto Petro como Trump se expresaron de manera positiva sobre la reunión, la cual se produce después de varios meses de intercambios públicos tensos entre ambos.

En 2025, Trump incluso llegó a describir a Colombia como gobernada por alguien que, según él, favorecía la producción de cocaína para Estados Unidos, aunque esos comentarios no estaban acompañados de pruebas claras.

La visita y estas declaraciones marcan un posible punto de inflexión en las relaciones entre Bogotá y Washington, al menos en términos del tono diplomático, aunque persisten diferencias profundas en cuanto a políticas de seguridad y narcotráfico que requerirán acuerdos más detallados en el futuro.