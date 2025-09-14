Richard Lapper: “Me temo que la era de Bolsonaro aún no ha terminado”

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el periodista y consultor británico especializado en América Latina Richard Lapper dijo a este medio que “el bolsonarismo, de una forma u otra, llegó para quedarse en Brasil”. Finalmente, en el balotaje de ese año, Luiz Inácio Lula da Silva se impuso estrechamente a Jair Bolsonaro, alcanzando por tercera vez el sillón presidencial del Palacio de Planalto.

Pero Bolsonaro no toleró esa derrota y protagonizó un intento de golpe de Estado para desconocer el triunfo del líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que quedó inmortalizado en el asalto de los bolsonaristas a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el 8 de enero de 2023. Esta semana, en una decisión histórica, el Supremo Tribunal Federal condenó al exmilitar de extrema derecha a 27 años y tres meses de cárcel por la intentona golpista, convirtiéndose así en el primer exmandatario en la historia de Brasil en ser sentenciado por atentar contra la democracia.

El expresidente Jair Bolsonaro durante una declaración a la prensa tras convertirse en imputado en el Supremo Tribunal Federal, el 26 de marzo de 2025. Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Si bien Lapper, quien fue el editor de América Latina del Financial Times entre 1998 y 2008 y es el autor del libro Beef, Bible and bullets: Brazil in the age of Bolsonaro (Carne, Biblia y balas: Brasil en la era de Bolsonaro), cree que las instituciones brasileñas “han superado con éxito una dura prueba” tras la condena al expresidente de 70 años, estima que la carrera política de Bolsonaro no está sepultada, pese al “gran revés” de esta semana. “Me temo que la era Bolsonaro aún no ha terminado”, señala en la siguiente entrevista con La Tercera.

¿Qué impacto político y en la opinión pública brasileña puede tener la condena a Bolsonaro? ¿Es posible que esto impulse conflictividad social en las calles como ocurrió con las protestas de 2013?

La opinión pública brasileña está muy dividida. Sondeos recientes han resaltado el grado de polarización. Por ejemplo, una encuesta realizada por Datafolha el mes pasado mostró que una pequeña mayoría (46% a 48%) dijo que Bolsonaro debería ir a prisión, pero la mayoría (51% pensó que no estaría detenido por mucho tiempo. Las manifestaciones de los partidarios de Bolsonaro en vísperas del veredicto judicial del jueves pasado muestran que la base de apoyo de Bolsonaro sigue muy motivada y comprometida con su líder. Por otro lado, es poco probable que se repitan las protestas que ocurrieron en junio de 2013. Ese movimiento fue un asunto dispar, que unió muchas quejas separadas y a menudo contradictorias de todos los sectores de la sociedad brasileña. Desde entonces, los alineamientos políticos se han vuelto mucho más fijos y el bolsonarismo, el populismo autoritario de derecha que es una versión brasileña del trumpismo, más definido y organizado.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil lleva a cabo la fase de veredicto y sentencia del juicio contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua/Lucio Tavora [e]LUCIO TAVORA

Con Bolsonaro finalmente en la cárcel, ¿cómo afectaría ello las opciones del bolsonarismo de cara a las elecciones de 2026?

El favorito en este momento es Tarcísio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, quien fue ministro de Infraestructura de Bolsonaro. También hay otros candidatos potenciales. Dos gobernadores de estados que apoyaron firmemente al bolsonarismo en las elecciones de 2022: Ratinho Júnior, de Paraná, en el sur de Brasil, y Ronaldo Caiado, de Goiás. Otra opción, quizás menos probable, es Romeu Zema, líder de Minas Gerais.

Los partidos reunidos en el llamado Centrāo han manifestado su preferencia por el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, como su candidato para 2026. Considerando que su estado es el más golpeado por los aranceles de EE.UU. debido a las industrias ubicadas allí, ¿eso complica su campaña en el sentido de que tiene que moderar sus ataques a Trump, por ser aliado de Bolsonaro?

Yo matizaría esa afirmación de varias maneras. En primer lugar, el Centrão, esta mezcolanza de partidos de centroderecha egoístas, con gran influencia en el Congreso, está lejos de estar unificado y aún no ha decidido su postura electoral. En primer lugar, muchos de sus legisladores albergan la esperanza de aprobar una amnistía tanto para Bolsonaro y sus allegados responsables del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 como para los implicados en la violencia que tuvo lugar en Brasilia un mes después. Algunos incluso esperan revocar la sentencia del tribunal electoral de 2023 que prohibió a Bolsonaro participar en política hasta 2030. En segundo lugar, dentro del Centrão e incluso en sus partidos constituyentes existen divisiones. Dos partidos más conservadores -Unión Brasil y Progresistas-, que habían apoyado levemente al gobierno de Lula y cuentan con ministros en su seno, anunciaron su retirada del apoyo a principios de este mes. Un tercer partido constituyente del Centrão, el Partido Social Democrático (PSD) de Gilberto Kassab, sigue apoyando a Lula. Incluso dentro de estos partidos existen divisiones. Quizás crucialmente, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, quien es líder de la Unión Brasil, no apoya la idea de una amnistía. Esto significa que incluso si la Cámara Baja -donde el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y sus aliados son minoría- aprueba una amnistía, es improbable, en la situación actual, que esta avance mucho en el Senado. Incluso si avanza, es muy probable que el propio Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional una amnistía. En resumen, es un tema muy complejo y fluido.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, habla con representantes de los medios de comunicación al salir de la sede del Partido Liberal, en Brasilia, el 18 de julio de 2025. Foto: Xinhua/Lucio Tavora [e]LUCIO TAVORA

Ante el rol que han jugado los hijos de Bolsonaro haciendo lobby contra el gobierno de Lula en Estados Unidos y que ha resultado en el aumento de aranceles para Brasil, el líder del PT ha optado por un discurso que defiende la “soberanía” del país. ¿Cree que los Bolsonaro equivocaron la estrategia?

La intervención de Trump obviamente ha contribuido a la confusión. Muchos de los negocios más afectados por los aranceles -cafeteros, naranjeros, fabricantes de calzado, por ejemplo- tienden a ser conservadores políticos y es probable que hayan votado por Bolsonaro. Difícilmente habrían estado de acuerdo con los esfuerzos de lobby de Eduardo Bolsonaro, el tercer hijo del expresidente, que contribuyeron en gran medida a la imposición de los aranceles. Además, los aranceles han jugado claramente a favor de Lula.

Debido a la diversificación de la base exportadora de Brasil, el país depende mucho menos de Estados Unidos que muchos otros países latinoamericanos, por lo que el impacto en el desempeño macroeconómico ha sido relativamente limitado. De hecho, esta semana la moneda se ha fortalecido frente al dólar estadounidense. Además, la agresión de Trump ha permitido a Lula presentarse como un defensor de la soberanía brasileña y ha mejorado la popularidad de su gobierno. Lula venía perdiendo popularidad a principios de este año. Desde julio, su posicionamiento en los sondeos ha mejorado. Una encuesta de Datafolha de la semana pasada mostró que la popularidad de su gobierno aumentó del 29% en julio al 33% en septiembre.

Richard Lapper, periodista y consultor británico especializado en América Latina, con 25 años de experiencia en el Financial Times y autor del libro "Beef, Bible and Bullets: Brazil in the Age of Bolsonaro".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consultada por el juicio contra Bolsonaro en Brasil, dijo que Trump “no tiene miedo de usar el poder económico y militar para proteger la libertad de expresión”. Tras el despliegue militar contra Venezuela, ¿considera que Brasil puede ser un nuevo blanco para Estados Unidos? ¿Cómo se puede interpretar esta declaración de la Casa Blanca?

Trump es impredecible, pero las amenazas de su administración a menudo resultan completamente vacías. Intimidar militarmente a Brasil, por muy velada que sea, no tiene ningún sentido.

Las sanciones económicas y de otro tipo podrían intensificarse, aunque el aumento arancelario del 50% de Trump a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos ya se ha modificado significativamente porque muchos productos, como las aeronaves y el acero, por ejemplo, fueron declarados exentos. Al principio se temía que el 12% de las exportaciones de Brasil pudieran verse afectadas por la medida. Después de la exención, ese número ha disminuido a alrededor del 4%. Tal vez se prohíba a un rango más amplio de funcionarios visitar Estados Unidos bajo la legislación Magnitsky, inicialmente concebida para perseguir a políticos y funcionarios responsables de genocidio y abusos de los derechos humanos, y cuya aplicación en Brasil parece absurda. Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema involucrado centralmente en el caso Bolsonaro, ya ha sido sancionado bajo esta ley, al igual que varios otros jueces. Las operaciones de los bancos brasileños que operan en Estados Unidos podrían volverse más complicadas.

El gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, junto a Jair Bolsonaro. Foto: Alan Santos/PR

Considerando que el juicio contra Bolsonaro también incluyó a tres generales que fueron ministros, al almirante que dirigía la Armada y a un teniente coronel que fue su secretario personal, ¿qué reacción se puede esperar está vez de las Fuerzas Armadas brasileñas tras la condena judicial por el intento de golpe de Estado?

Bueno, creo que el hecho de que los fiscales recibieran tanta ayuda del alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea, y que la Policía Federal elaborara un expediente tan extenso sobre el golpe, demuestra el gran apoyo que existe a las instituciones, la democracia y el Estado de derecho dentro de las fuerzas de seguridad. Sin duda, muchos soldados y policías apoyan a Bolsonaro, pero tengo la sensación de que estos derechistas están lejos de constituir una mayoría.

Partidarios de Jair Bolsonaro se sientan frente a policías militares dentro del Palacio de Planalto tras asaltar la oficina presidencial en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Foto: Archivo Eraldo Peres

¿Cree que tras el asalto de los bolsonaristas a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023 los impulsos golpistas se han diluido o hay posibilidades de que eso se repita?

Sí, sin duda. Todo el caso ha demostrado que las instituciones brasileñas son sólidas y han superado con éxito una dura prueba.

Los partidarios de Bolsonaro ya trabajan en el Congreso en una eventual amnistía. ¿Esa opción tiene posibilidades de prosperar? ¿Podría revocar su eventual castigo?

Creo que, a largo plazo, existe una gran posibilidad de que la iniciativa de amnistía avance de una forma u otra. Puede ser difícil revocar la sentencia del Supremo Tribunal Federal sobre el propio Bolsonaro, pero es muy probable que los bolsonaristas atrapados en las protestas de enero sean liberados. Y el año que viene, mucho dependerá del resultado de las elecciones de octubre. Las posibilidades de Lula han mejorado con la reciente crisis, pero incluso ahora las encuestas muestran que la contienda entre él y uno de los candidatos de derecha -como ya mencioné, probablemente Tarcísio- podría ser reñida. Una victoria de la derecha en 2026 quizás aumentaría las posibilidades de una amnistía más general.

Portada del libro "Beef, Bible and bullets: Brazil in the age of Bolsonaro", de Richard Lapper.

La condena de Bolsonaro a 27 años cárcel, ¿significa el final de su carrera política o no?

Así pues, ha sido condenado, pero no es el final. Primero, apelará. Ese proceso podría tardar un tiempo. Luego, como digo, existe la posibilidad de una amnistía. En tercer lugar, Bolsonaro, quien aparentemente sigue bastante enfermo como consecuencia del ataque con arma blanca que sufrió en 2018 y celebró su 70º cumpleaños este año, tiene una esposa políticamente activa y tres hijos frenéticamente motivados por ideologías. Subtitulé mi libro de 2021 “Brasil en la era de Bolsonaro”. El juicio de esta semana supone un gran revés para Bolsonaro y sus partidarios, pero me temo que la era aún no ha terminado.