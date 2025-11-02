Rusia admite que mantiene contactos con Venezuela tras trascendidos de que Maduro habría pedido ayuda militar a Putin

Reunión de Nicolás Maduro y Vladimir Putin en el contexto de la cumbre del BRICS de 2024 desarrollada en Kazan, Rusia. ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló este domingo que desde Rusia se mantienen en contacto con Venezuela , esto luego que surgieran diversos trascendidos respecto a la solicitud de ayuda militar por parte de Nicolás Maduro al gobierno de Vladimir Putin.

“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, señaló el vocero ante las consultas sobre el tema de la agencia rusa TASS.

El mismo medio detalla que Peskov no habría hecho una confirmación oficial de la petición de ayuda por parte de Maduro. Principalmente, habría remarcado que ambos países “mantienen compromisos contractuales”.

Lo anterior, refiriéndose a la firma durante este año de un acuerdo de asociación estratégica entre ambas naciones durante la visita de Maduro a Moscú.

Las declaraciones de Peskov se dan en un contexto en que se teme un posible ataque por parte de Estados Unidos a Venezuela, en medio del aumento de la presencia de buques estadounidenses en el Mar Caribe en su declarada guerra al narcotráfico.

Por otro lado, un reportaje del Washington Post habría señalado que Maduro habría pedido a los gobiernos de Rusia y China ayuda militar a través de un carta a los mandatarios de aquellas naciones.

Según el trabajo periodístico de aquel medio, en las misivas Maduro le habría pedido ayuda para reforzar las defensas aéreas de su país, incluyendo la restauración de varios aviones Sukhoi Su-30MK2 rusos que Venezuela había adquirido con anterioridad.

Antes de las declaraciones de Peskov, ya el gobierno ruso había mostrado su rechazo al actuar de Estados Unidos en el Mar Caribe. La representante de la cancillería rusa, Maria Zakharova, habría declarado lo siguiente: “Condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en las misiones antidrogas”.

En sus declaraciones, Zakharova además reiteró que Rusia “confirma su firme apoyo al liderazgo venezolano en la defensa de su soberanía nacional”.