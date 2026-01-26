SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    El traslado de equipo militar, que no ha sido confirmado de momento por el Kremlin, se produce después de que las autoridades lideradas por el presidente de transición, Ahmed Al Shara, se hayan hecho con el control del noreste del país

    Por 
    Europa Press
    Ahmed al-Sharaa, presidente de Siria Instagram

    El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado este lunes que las fuerzas rusas han empezado a retirar equipo militar y logístico desde el aeropuerto de Qamishli, en el noreste del país, hacia la base aérea de Hmeimim, ubicada en la gobernación de Latakia.

    La organización ha informado de que dos aviones militares de carga Ilyushin aterrizaron en el aeropuerto el pasado jueves bajo estrictas medidas de seguridad, si bien por el momento no hay constancia de una reducción del número de sus tropas en la zona, según fuentes del Observatorio, que tiene sede en Londres.

    El traslado de equipo militar, que no ha sido confirmado de momento por el Kremlin, se produce después de que las autoridades lideradas por el presidente de transición, Ahmed Al Shara, se hayan hecho con el control del noreste del país tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en virtud del acuerdo de alto el fuego.

    El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán “la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la “integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio”.

    Más sobre:MundoSiriaRusia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Fiscalía pide prisión preventiva para la exjueza Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    2.
    Etienne Soula: “Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de la situación por Groenlandia”

    Etienne Soula: “Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de la situación por Groenlandia”

    3.
    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    4.
    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026?

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    Aporte Familiar Permanente: este es el monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo 2026

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI
    Chile

    A tres años del crimen: parte juicio contra Lucho Plátano por homicidio del comisario Daniel Valdés de la PDI

    Sigue la tensión en el oficialismo: Fries (FA) cuestiona conversaciones del Socialismo Democrático con la derecha

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso
    Negocios

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Millonaria multa de Superintendencia de Medio Ambiente contra inmobiliaria dueña del Parque Cousiño Macul de Peñalolén

    Operación Renta 2026: SII incluirá nuevas declaraciones juradas para criptoactivos y leasing

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?
    Tendencias

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva
    Cultura y entretención

    Fulgor, caída y reencuentro de Take That: las claves de la docuserie sobre la boyband definitiva

    Turnstile: el fenómeno del punk hardcore que llega en su mejor momento a Lollapalooza Chile

    Hamnet, Maggie O’Farrell y la historia de una novela llevada al cine

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump
    Mundo

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

    Trump envía al “zar de las fronteras” a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur