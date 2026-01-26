Rusia retira equipo militar y logístico del noreste de Siria

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha anunciado este lunes que las fuerzas rusas han empezado a retirar equipo militar y logístico desde el aeropuerto de Qamishli, en el noreste del país, hacia la base aérea de Hmeimim, ubicada en la gobernación de Latakia.

La organización ha informado de que dos aviones militares de carga Ilyushin aterrizaron en el aeropuerto el pasado jueves bajo estrictas medidas de seguridad, si bien por el momento no hay constancia de una reducción del número de sus tropas en la zona, según fuentes del Observatorio, que tiene sede en Londres.

El traslado de equipo militar, que no ha sido confirmado de momento por el Kremlin, se produce después de que las autoridades lideradas por el presidente de transición, Ahmed Al Shara, se hayan hecho con el control del noreste del país tras la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en virtud del acuerdo de alto el fuego.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán “la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la “integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio”.