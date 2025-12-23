SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Moscú expresó el lunes su “pleno apoyo” a Venezuela mientras el país sudamericano enfrenta un bloqueo de petroleros sancionados por parte de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Nicolás Maduro y Vladímir Putin. Foto: Archivo

    Rusia ha transmitido ​a Estados Unidos ‌su preocupación por las ‌acciones de Washington contra Venezuela, según han informado agencias de noticias ⁠rusas, ‌que citaban al viceministro de Asuntos ‍Exteriores, Sergei Ryabkov.

    “Nos comunicamos con los estadounidenses sobre diversos temas, aspectos y asuntos. No puedo decir que tengamos un diálogo específico sobre este tema, pero también se plantea durante nuestros contactos de trabajo”, declaró sobre la situación en Venezuela.

    Consultado si esto significa que Moscú está transmitiendo a Washington su preocupación por las acciones estadounidenses hacia Venezuela, Ryabkov respondió: “Totalmente”.

    El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, asiste a una conferencia sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear en Beijing, China, el 30 de enero de 2019. Foto: Archivo

    Rusia expresó el lunes su “pleno apoyo” a Venezuela mientras el país sudamericano enfrenta un bloqueo de petroleros sancionados por parte de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe, según informaron ambos gobiernos.

    En una llamada telefónica, los cancilleres de los dos países aliados criticaron duramente las acciones estadounidenses, que incluyen el atentado con bombas contra presuntas embarcaciones narcotraficantes y, más recientemente, la incautación de dos petroleros.

    Un tercer buque estaba siendo perseguido, según informó a AFP el domingo un funcionario estadounidense.

    “Los ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington en el Mar Caribe, que podría tener graves consecuencias para la región y amenazar el transporte marítimo internacional”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre la llamada entre los ministros Sergei Lavrov e Yván Gil.

    “La parte rusa reafirmó su pleno apoyo y solidaridad con el liderazgo y el pueblo venezolanos en el contexto actual”, añadió.

