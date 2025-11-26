BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Bruna Caroline Ferreira, nativa de Brasil y madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida cerca de Boston el 12 de noviembre, informó su abogado a CNN.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria, en Washington, D.C., el 19 de junio de 2025. Foto: Archivo ALEX WROBLEWSKI

    Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (28), se encuentra detenida en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Louisiana, informaron las autoridades.

    Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de 11 años de Leavitt, fue detenida el 12 de noviembre cuando se dirigía a recoger a su hijo de la escuela en Revere, un suburbio de Boston, en Massachusetts, según informó el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, a CNN.

    El sobrino de Leavitt ha vivido a tiempo completo en New Hampshire con su padre, Michael (35), hermano de Leavitt, desde que nació, según relató a la cadena de televisión una fuente familiarizada con la situación.

    Ferreira y la secretaria de prensa de la Casa Blanca no han hablado en muchos años, añadió.

    Pomerleau afirmó que Ferreira, de 33 años, estaba buscando obtener una tarjeta de residencia permanente y fue arrestada sin el debido proceso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró en un comunicado que Ferreira se encontraba en el país ilegalmente y que había ingresado a Estados Unidos desde Brasil cuando era niña, con una visa de turista B-2 que le exigía salir del país antes del 6 de junio de 1999.

    Ferreira es una “inmigrante ilegal delincuente de Brasil” con “un arresto previo por agresión” -aunque no se especificó si se le imputaron cargos tras esa detención- y actualmente se encuentra en proceso de deportación, según indicó un portavoz del DHS. Pomerleau afirmó que la declaración del DHS es inexacta. “Refutamos que tenga antecedentes penales. No es una ‘inmigrante ilegal delincuente’”, declaró a CNN este miércoles.

    La mujer se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, en Basile, añadió Pomerleau. El centro se encuentra a unos 128 kilómetros de Baton Rouge y a más de 2.400 kilómetros de donde Ferreira fue arrestada.

    Ferreira estuvo comprometida con el hermano de la portavoz de la Casa Blanca, Michael Leavitt, pero nunca se casaron, explicó Pomerleau. Comparten la custodia de su hijo, quien vive con Leavitt en New Hampshire, añadió. Ferreira reside en Revere, Massachusetts.

    Michael Leavitt declaró a WMUR, afiliada de CNN, que Ferreira ha mantenido una relación con su hijo, pero que el niño no le ha hablado desde su detención. Describió la situación como difícil y dijo que solo desea lo mejor para su hijo. “Mi única preocupación siempre ha sido la seguridad, el bienestar y la privacidad de mi hijo”, declaró en un mensaje de texto:

    El abogado de Ferreira declaró que la mujer fue beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga protección temporal contra la deportación a quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

    Ella no pudo renovar su estatus hace unos años durante los esfuerzos del presidente Donald Trump por poner fin al programa durante su primera administración, pero actualmente se encuentra en medio de un “proceso de inmigración legal” para obtener la ciudadanía estadounidense, dijo Pomerleau. Agregó que había asistido a una audiencia para la Green Card (la tarjeta de residencia permanente) en la primavera y estaba esperando la audiencia final.

    Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una página de GoFundMe, verificada por el abogado de Ferreira, para cubrir los gastos legales. Hasta la tarde del miércoles, se habían recaudado más de US$ 26.000.

    “Bruna fue traída a Estados Unidos por nuestros padres en diciembre de 1998, cuando era apenas una niña… Desde entonces, ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí”, escribió la hermana de Ferreira en la campaña de GoFundMe. Añadió que Ferreira ha “mantenido su estatus legal gracias a DACA”.

    Trump intentó eliminar DACA durante su primer mandato, pero la Corte Suprema dictaminó que su administración no había tomado las medidas adecuadas para hacerlo. Algunos beneficiarios de DACA se encuentran entre los arrestados en la actual y amplia aplicación de medidas inmigratorias de la administración republicana.

    La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lleva un chaleco antibalas del ICE durante una reunión en Nueva York, el 28 de enero de 2025. Foto: Archivo @Sec_Noem

    En una declaración reciente a The Associated Press, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, manifestó que aquellos con estatus bajo el programa de la era Obama “no están automáticamente protegidos de las deportaciones”, y agregó: “DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en este país”.

    De hecho, el portavoz del DHS recordó que, bajo la presidencia de Donald Trump y el ejercicio de la secretaria del DHS, Kristi Noem, “todas las personas presentes ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación”, consignó NBC News.

    Más sobre:EE.UU.TrumpICEmigraciónKaroline LeavittCasa BlancaBruna Caroline FerreiraMichael LeavittBostonLouisianaDHSGoFundMeDACAKristi NoemMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    Alerta roja en Valparaíso: activan mensajería SAE para evacuar sector de Laguna Verde por incendio forestal

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Conductor y copiloto de automóvil de aplicación de transporte son baleados en Graneros

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre
    Negocios

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Justo García deja la presidencia de Tresmontes Lucchetti y pone fin a 36 años en la empresa

    El dólar cae de los $930 y extiende su baja en jornada marcada por el alza del cobre

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso
    El Deportivo

    En vivo: San Marcos de Arica recibe a Cobreloa en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

    En vivo: Arsenal recibe a Bayern en un choque de líderes en la Champions League

    Luto en el fútbol chileno: fallece histórico exdelantero de la U

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”
    Cultura y entretención

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Cómo Jacob Elordi se transformó en el monstruo de Frankenstein

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca
    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Disparan a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile