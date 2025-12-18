“Todo es cuestión del petróleo”: Padrino López cuestiona arremetida de Donald Trump contra Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, criticó las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que la reciente arremetida de Donald Trump en contra del país caribeño, se debe a que “todo es cuestión del petróleo”, luego de anunciar el bloqueo al tránsito marítimo de los buques que transportan el crudo desde y hacia dicho país.

La autoridad venezolana aseguró que “el día de ayer, lamentablemente, escuchamos unas delirantes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Delirantes”.

En ese sentido, apuntó que a que “un supuesto bloqueo naval en las aguas del Caribe con un despliegue, como él mismo lo ha dicho, sin precedentes, de su Armada, de la Armada de los Estados Unidos, en espacios del Caribe. Un espacio que está dado para la cooperación, para el libre comercio, para la libre navegación. No es un espacio cerrado a los intereses de los Estados Unidos. No lo es”,

Asimismo, catalogó los dichos de Trump como “incoherentes” al señalar que “ha dicho el señor Trum p que nosotros somos los ladrones”.

“Que nosotros nos hemos robado el petról eo que subyace aquí, en nuestra tierra, pe ro que ellos dicen que les pe rtenece. Eso es una cosa completamente inconsistente, incoherente, incoherente. La verdad ha sido develada", señaló.

“A confesión de partes, dirían los juristas, relevo de pruebas: se trata ya por la vía de la fuerza, ya no de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, del aislamiento político, diplomático, comunicacional, el terrorismo psicológico. Ya no es por la vía, por esa vía, sino se ha acudido a la fuerza, a la violencia. Y quienes acuden a la fuerza y a la violencia están perdidos. Están perdidos. Es la herramienta de aquellos que no tienen la razón, la fuerza”, lanzó contra la Casa Blanca.

“Los Estados Unidos está demostrando una radical, una diáfana desesperación en el manejo de su política exterior, particularmente con Venezuela”, complementó.

De igual forma, el titular de Defensa, informó que Fuerza Armada Nacional Bolivariana “rechaza” las declaraciones del republicano y calificó las declaraciones del mandatario de “insolentes”.

Asimismo, calificó como un “vulgar acto de piratería” las medidas de Estados Unidos de confiscar los buques petroleros venezolanos.

“Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es com p letamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo , develando además las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año”, zanjó Padrino López.

“Todo es por petróleo”, cerró el ministro, acompañado por otros efectivos militares.