Transplantes de órganos e inmortalidad: la conversación entre Putin y Xi Jinping

El presidente chino, Xi Jinping, acompañado del Presidente ruso Vladimir Putin, el líder norcoreano, Kim Jong Un y líderes extranjeros caminan hacia la Tribuna de Tian'anmen antes de una gran concentración para conmemorar el 80° aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista, en Beijing, capital de China, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

El Presidente ruso, Vladimir Putin y el mandatario chino, Xi Jinping reflexionaron sobre cómo los trasplantes de órganos podrían conducir a la inmortalidad, durante una breve conversación captada por un micrófono abierto en un desfile militar.

Putin estuvo el miércoles en Beijing con el líder chino, quien recibió a los aliados para una ceremonia para conmemorar el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Así, cuando Putin caminó hombro con hombro con Xi, el miércoles, a la cabeza de una delegación de líderes extranjeros, los medios estatales transmitieron imágenes en vivo que capturaron fragmentos de lo que parecía ser una conversación privada. Mientras se dirigían a una plataforma elevada en la Plaza de Tiananmén, se escuchó al intérprete de Putin decir en chino: “La biotecnología está en continuo desarrollo”.

Tras un breve pasaje inaudible, el intérprete añadió: “Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más se vive, más joven te vuelves, e incluso se puede alcanzar la inmortalidad”.

Se pudo escuchar a Xi, quien estaba fuera de cámara, responder en chino: “Algunos predicen que en este siglo los humanos podrían vivir hasta 150 años”.

El momento se transmitió en directo por la cadena estatal CCTV a otros medios, como AP y Reuters. La administración de radio y televisión de China afirmó que la cobertura del evento por CCTV fue vista 1.900 millones de veces en línea y más de 400 millones por televisión.

Kim sonreía y miraba en dirección a Putin y Xi, pero no estaba claro si la conversación le estaba siendo traducida. En la grabación de CCTV no se escucha con claridad a Putin hablando en ruso.

Putin confirmó más tarde que él y Xi habían discutido el tema el miércoles. “Creo que cuando fuimos al desfile, el presidente habló de ello”, dijo Putin a los periodistas en Pekín cuando se le preguntó sobre la conversación filtrada.

“Los medios modernos de mejora de la salud, los medios médicos, incluso los quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe de manera diferente a como lo hace hoy”, dijo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China y la CCTV no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El presidente chino, Xi Jinping pasa revista a las tropas durante una gran reunión para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista en Beijing, capital de China, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua Li Gang

Según el diario The Guardian, “ambos líderes han mostrado poca intención de ceder el poder durante su vida. En 2018, Xi abolió los límites al mandato presidencial , lo que le permitió gobernar indefinidamente. Putin también modificó la legislación rusa para permitirle permanecer en altos cargos”.

Algunos sectores de la élite rusa, incluido Putin, están fascinados desde hace tiempo con la longevidad y la ciencia de prolongar la vida.

En 2024, Putin instruyó a los legisladores para que establecieran un centro de investigación llamado Nuevas Tecnologías para la Preservación de la Salud, dedicado a combatir el envejecimiento. El proyecto se centra en el desarrollo de tecnologías que previenen el envejecimiento celular, neurotecnologías y otras innovaciones destinadas a garantizar la longevidad.