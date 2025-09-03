Tras ataque a embarcación: Petro advierte a EE.UU. que en estos barcos no van “grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que la muerte de once personas en una embarcación que supuestamente transportaba droga frente a las costas de Venezuela representa un “asesinato” y ha sugerido a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que equivoca el foco, ya que en estos barcos no van “los grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”.

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico” , ha afirmado Petro, en un mensaje en redes sociales en el que ha subrayado que Colombia lleva “décadas” efectuando operaciones contra civiles “sin matarlos”.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo” , ha sentenciado el mandatario colombiano al compartir las imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses y cuya veracidad ha llegado a poner en duda el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump ha descrito el objetivo del ataque como parte de la red de tráfico de drogas del Tren de Aragua, una organización catalogada por Washington como terrorista. “Espero que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”, ha advertido.