Trump sobre los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas: “No se trata solo de Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico no se limitan únicamente a los “terroristas de los cárteles” de Venezuela, durante su participación en el American Business Forum (ABF) que se celebra en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Durante su participación en el evento, que reúne a figuras del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura global, el mandatario defendió los ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas y además ser refirió a otros territorios.

“Estamos acabando con los terroristas de los cárteles. Los estamos eliminando, los vinculados al régimen de Maduro en Venezuela y otros”, afirmó Trump en su discurso en el evento empresarial en Miami, en su más reciente demostración de fuerza contra cualquier amenaza relacionada, a su juicio, con el narcotráfico.

Además, continuó su retórica contra el líder chavista y su país afirmando que “Venezuela vació sus cárceles en nuestro país. Nadie quiere eso. Han vaciado sus prisiones en nuestro país”.

En una entrevista reciente con la cadena estadounidense CBS, el presidente republicano además vaticinó que a Maduro le queda poco en el poder, pero descartó que sean sus tropas quienes vayan a sacarlo del poder, en medio de un despliegue militar histórico en la región.

En las últimas semanas más de una decena de personas han muerto por los ataques contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60 desde que Washington inició a principios de septiembre sus bombardeos.