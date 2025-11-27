BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar el “saqueo del petróleo venezolano” con ayuda de “gobiernos subordinados”

    La vicepresidenta de Venezuela, señaló que ya desde los años 90 se empezaron a “tejer los intereses energéticos financieros sobre Venezuela”.

    Por 
    Europa Press
    Delcy Rodríguez

    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha acusado a las autoridades venezolanas de buscar el “saqueo del petróleo venezolano” con el apoyo de “gobiernos subordinados a sus intereses” económicos, unas palabras que llegan en pleno aumento de la tensión entre los dos países.

    Rodríguez, que ha reivindicado “plantarse frente a los bloqueos” externos, ha lamentado que ya desde los años 90 se empezaron a “tejer los intereses energéticos financieros sobre Venezuela”.

    Asimismo, ha recordado que el expresidente venezolano Juan Vicente Gómez fue el “primero en entregar el petróleo del país”. “Se abren las grandes corporaciones energéticas, las llamadas siete hermanas, y les dicen que se lleven el petróleo de Venezuela. No tienen que pagar regalías, no tienen que pagar impuestos, no tienen que entregar nada; Gómez lo que les dice es: llévense las riquezas petroleras de Venezuela”, ha resaltado.

    Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha apuntado a que el verdadero objetivo de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el narcotráfico es “intentar apoderarse de los recursos naturales de Venezuela”,

    “Hoy día sobre la mesa, para el mundo entero, está claro que Estados Unidos lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela”, ha insistido durante su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’.

    En este sentido, ha acusado a “la CIA de operar en América Latina desde hace años”. “Nos acusan todos los días y reciclan. Se les cayó la narrativa del Cártel de los Soles, del Tren de Aragua de grupos terroristas”, ha añadido.

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jeannette Jara resta importancia a cita entre expresidente Frei y Kast: “Tiene derecho a tener su opinión”

    Ruth Hurtado señala que “confía” en el diputado Araya pero que “no van a haber defensas corporativas”

    Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Tres empresas asiáticas estarían en carrera por comprar a la alemana Puma

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Sujetos roban tienda deportiva en Estación Central: avalúo de lo sustraído ronda los 94 millones de pesos

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 27 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 27 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Jeannette Jara resta importancia a cita entre expresidente Frei y Kast: “Tiene derecho a tener su opinión”
    Chile

    Jeannette Jara resta importancia a cita entre expresidente Frei y Kast: “Tiene derecho a tener su opinión”

    Ruth Hurtado señala que “confía” en el diputado Araya pero que “no van a haber defensas corporativas”

    Sujetos roban tienda deportiva en Estación Central: avalúo de lo sustraído ronda los 94 millones de pesos

    Tres empresas asiáticas estarían en carrera por comprar a la alemana Puma
    Negocios

    Tres empresas asiáticas estarían en carrera por comprar a la alemana Puma

    Gobierno se impone y logra aprobar Presupuesto 2026 sin cambios en proyecciones de ingresos ni recorte de gasto

    Pensiones: elevar densidad de cotización en Chile al promedio de la UE subiría tasas de reemplazo en más de 11 puntos

    Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.
    Tendencias

    Qué se sabe del “tiroteo dirigido” contra miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.

    De las burlas al retorno triunfal: la historia del “Pulpo Navideño” que sacaron y ahora revive en Puerto Montt

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    “Los detalles estaban acordados”: Federico Valdés revela el día en que una comuna le dijo sí al estadio de la U
    El Deportivo

    “Los detalles estaban acordados”: Federico Valdés revela el día en que una comuna le dijo sí al estadio de la U

    Final en Qatar: la campaña perfecta de Austria y el proyecto de Portugal chocan por un título inédito en el Mundial Sub 17

    Un duro debut: Chile inicia su camino al Mundial de Básquetbol de Qatar con importantes bajas

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”
    Mundo

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar el “saqueo del petróleo venezolano” con ayuda de “gobiernos subordinados”

    Aumentan a 55 los muertos por el enorme incendio en Hong Kong

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile