Venezuela califica la incautación de un petrolero por parte de EE.UU. como “un acto de piratería internacional”

El gobierno de Venezuela calificó este miércoles la incautación de un petrolero frente a sus costas por parte de Estados Unidos como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas, y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro afirmara que la administración de Donald Trump quiere apoderarse de las “riquezas naturales” del país latinoamericano.

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, afirmó Caracas en un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Venezuela aseguró de este modo que “la política de agresión” emprendida por la Casa Blanca “responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, que las autoridades venezolanas añaden “al robo de Citgo (...) mediante mecanismos judiciales fraudulentos”, en alusión a la aprobación en Estados Unidos de la venta de acciones de la matriz de la petrolera estatal venezolana hace menos de dos semanas.

🇻🇪 El canciller de Venezuela, Cro. Yván Gil Pinto, denunció un acto de piratería internacional tras el asalto a un buque petrolero en el Caribe. 🚢#Nicaragua #Venezuela pic.twitter.com/sDLpjgJ7fZ — BARRICADA - Nicaragua (@db_nicaragua) December 11, 2025

“Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, señaló el comunicado.

Asimismo, Caracas consignó que “este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo” de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien sólo pudo llegar a Oslo (Noruega) en las últimas horas y no recibió en persona el galardón, el que fue recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

El gobierno de Maduro, que instó a la comunidad internacional a “rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”, manifestó además que “acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”.

Venezuela reaccionó de este modo al anuncio de Trump de la incautación frente a sus costas de un petrolero, la que fue apoyada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien manifestó que el buque, perseguido por Washington “durante varios años”, es empleado para transportar petróleo desde Venezuela a Irán.

Una actividad ilícita con la que Bondi justificó la operación en la que intervino el FBI, la Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.

Esta decomiso se concreta apenas un día después de que el mandatario estadounidense advirtiera a su homólogo venezolano de que tiene “los días contados”, reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región -22 operaciones con, al menos, 86 víctimas mortales- “pronto” también se llevarán a cabo por tierra.