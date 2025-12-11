VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Venezuela califica la incautación de un petrolero por parte de EE.UU. como “un acto de piratería internacional”

    El gobierno venezolano también afirmó que la administración de Donald Trump quiere apoderarse de las riquezas naturales del país latinoamericano, en un comunicado difundido por su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El gobierno de Venezuela calificó este miércoles la incautación de un petrolero frente a sus costas por parte de Estados Unidos como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas, y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro afirmara que la administración de Donald Trump quiere apoderarse de las “riquezas naturales” del país latinoamericano.

    “La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, afirmó Caracas en un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

    Venezuela aseguró de este modo que “la política de agresión” emprendida por la Casa Blanca “responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, que las autoridades venezolanas añaden “al robo de Citgo (...) mediante mecanismos judiciales fraudulentos”, en alusión a la aprobación en Estados Unidos de la venta de acciones de la matriz de la petrolera estatal venezolana hace menos de dos semanas.

    “Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los Derechos Humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, señaló el comunicado.

    Asimismo, Caracas consignó que “este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo” de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien sólo pudo llegar a Oslo (Noruega) en las últimas horas y no recibió en persona el galardón, el que fue recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa.

    El gobierno de Maduro, que instó a la comunidad internacional a “rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”, manifestó además que “acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional”.

    Venezuela reaccionó de este modo al anuncio de Trump de la incautación frente a sus costas de un petrolero, la que fue apoyada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien manifestó que el buque, perseguido por Washington “durante varios años”, es empleado para transportar petróleo desde Venezuela a Irán.

    Una actividad ilícita con la que Bondi justificó la operación en la que intervino el FBI, la Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.

    Esta decomiso se concreta apenas un día después de que el mandatario estadounidense advirtiera a su homólogo venezolano de que tiene “los días contados”, reiterando que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas de la región -22 operaciones con, al menos, 86 víctimas mortales- “pronto” también se llevarán a cabo por tierra.

    Más sobre:VenezuelaEstados UnidosPirateríaIncautaciónPetrolero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo

    “Bienvenido al infierno”: Sarkozy publica diarios sobre sus 20 días en la cárcel

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

    El Comité Noruego del Nobel confirma que María Corina Machado llegó a Oslo

    General director de Carabineros Marcelo Araya es nombrado secretario ejecutivo de la Comunidad de Polícias de América (AMERIPOL)

    Lo más leído

    1.
    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo

    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo

    2.
    “Bienvenido al infierno”: Sarkozy publica diarios sobre sus 20 días en la cárcel

    “Bienvenido al infierno”: Sarkozy publica diarios sobre sus 20 días en la cárcel

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”
    Chile

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

    General director de Carabineros Marcelo Araya es nombrado secretario ejecutivo de la Comunidad de Polícias de América (AMERIPOL)

    CEO de Abra por absorción de Sky: “Le permite jugar de igual a igual con su competencia”
    Negocios

    CEO de Abra por absorción de Sky: “Le permite jugar de igual a igual con su competencia”

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    ¿Estaba adelantado Odriozola? El polémico penal con el que Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile ante Limache
    El Deportivo

    ¿Estaba adelantado Odriozola? El polémico penal con el que Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile ante Limache

    Jaime García, entre lágrimas tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie”

    Huachipato gana en los penales su primera Copa Chile y jugará la Copa Libertadores

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo
    Mundo

    María Corina Machado saluda a sus seguidores después de llegar a Oslo

    Venezuela califica la incautación de un petrolero por parte de EE.UU. como “un acto de piratería internacional”

    “Bienvenido al infierno”: Sarkozy publica diarios sobre sus 20 días en la cárcel

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio