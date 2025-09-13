Viuda de Charlie Kirk realiza su primera declaración tras su asesinato: “No tienen idea del fuego que han encendido”

Erika Kirk, esposa del activista conservador Charlie Kirk, se pronunció por primera vez tras el asesinato de su marido, ocurrido el miércoles en un acto público en una universidad de Utah.

El activista de derecha estadounidense recibió un disparo mortal mientras participaba en un debate en la Universidad de Utah Valley, durante su gira America Comeback Tour, destinada a promover ideas conservadoras entre jóvenes.

La viuda, se dirigió a la audiencia desde un canal de streaming de la organización de su marido, Turning Point USA, y habló junto a la silla vacía en la que Charlie grababa sus transmisiones.

“Si antes pensabas que la misión de mi marido era poderosa, no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que acabas de desatar en todo este país y en el mundo. No tienes ni idea del fuego que has encendido dentro de esta esposa , los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra”, afirmó.

Asimismo, apuntó que “mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, de fe y del amor misericordioso de Dios”.

Kirk, agradeció a los servicios de emergencia y a las autoridades que intervinieron tras el tiroteo, como también reconoció el apoyo del presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y sus familias, así como de los simpatizantes que han mostrado su respaldo a su fallecido marido.

“Quiero dar las gracias a los millones de personas que han mostrado su amor por Charlie aquí en Phoenix, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Señor presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba. La amistad que tenían era increíble. Usted lo apoyó muchísimo, y él también lo hizo por usted”.

La viuda, empresaria y ex Miss Arizona, aseguró que la ideología y los proyectos de su esposo seguirán expandiéndose: “Él nunca se rindió. Uno de sus lemas era: nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá viva”.