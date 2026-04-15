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    Zelenski afirma que la “prioridad diplomática” de Ucrania es reforzar su defensa antiaérea

    El presidente ucraniano sostuvo que "necesitamos misiles de defensa aérea todos los días; cada día que Rusia continúa sus ataques contra nuestras ciudades”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que la “prioridad diplomática” de Ucrania es reforzar su defensa antiaérea para repeler los continuos ataques de Rusia que “no está cambiando sus tácticas de ataques combinados”.

    “La principal prioridad diplomática de Ucrania en este momento es la cooperación en favor de la defensa antiaérea. Necesitamos misiles de defensa aérea todos los días; cada día que Rusia continúa sus ataques contra nuestras ciudades”, ha señalado en un mensaje en redes sociales, mientras realiza una visita a Noruega.

    Así ha hecho repaso a las víctimas mortales del conflicto, insistiendo en que en las últimas 24 horas hubo ataques “brutales” en media docena de provincias ucranianas que se han saldado con varios muertos, incluyendo menores.

    “Rusia no está cambiando sus tácticas de ataques combinados, y debemos estar preparados para interceptar todo tipo de objetivos aéreos”, ha señalado, poniendo en valor la ayuda que proveen los socios de la OTAN a través de la iniciativa PURL.

    “En los últimos días, hemos asegurado contribuciones adicionales de Alemania y Noruega a la iniciativa. También hay un acuerdo con Alemania sobre misiles PAC-2 para nuestra defensa aérea y lanzadores adicionales para los sistemas IRIS-T”, ha destacado, tras incidir en que Ucrania trabaja con varios socios para nuevos acuerdos para reforzar la defensa ucraniana. “Cada uno de estos resultados garantiza la protección de miles de vidas ucranianas”, ha resumido.

    Zelenski ha puesto el acento igualmente en la cuestión de la producción militar, incidiendo en que Kiev trabaja para que en Europa se pueda producir “conjuntamente” con socios europeos “los sistemas de defensa antiaérea, los misiles para ellos y todo tipo de drones”. Sin estos elementos “la defensa real en la guerra moderna es imposible”, ha reconocido el líder ucraniano.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerraVolodimir Zelenski

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