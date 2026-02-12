SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Zelenski reclama una “fecha específica” para el ingreso de Kiev a la Unión Europea e insiste en 2027 como límite

    Ucrania presentó su solicitud para unirse a la UE en febrero de 2022, apenas días después de que Rusia lanzara su invasión del país.

    Por 
    Europa Press
    Imagen @ZelenskyyUa en X

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado una “fecha específica” para el ingreso de Kiev a la Unión Europea (UE) y ha subrayado que “es importante” que el país “haga todo lo posible para estar preparado técnicamente” de cara a un acceso al bloque “en 2027”, año que fija como límite.

    “Quiero una fecha específica. Si no hay fecha en el acuerdo (de paz) que firmen Estados Unidos, Rusia, específicamente (el presidente ruso, Vladimir) Putin, yo como presidente de Ucrania y Europa, Rusia hará todo lo posible para bloquear el proceso”, ha explicado el mandatario.

    “No lo hará con sus propias manos, sino a través de ciertos representantes europeos”, ha sostenido, en referencia a países de la UE que podrían bloquear este acceso en las votaciones internas. “Hemos visto situaciones similares”, ha apuntado, antes de señalar al propio proceso de candidatura de Kiev.

    Así, ha resaltado que durante el mismo “hubo una oleada de desafíos”. “Sin embargo, logramos la candidatura”, ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que para Ucrania “la UE significa cosas específicas, ya que se trata de garantías de seguridad para Ucrania”.

    “Esto son detalles específicos, con una fecha específica”, ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha insistido en que “el plan para terminar la guerra”, de 20 puntos, “garantiza a los ucranianos que habrá una fecha específica para el acceso” al bloque europeo.

    Ucrania presentó su solicitud para unirse a la UE en febrero de 2022, apenas días después de que Rusia lanzara su invasión del país, y consiguió estatus de candidato ese año, tras lo que se abrieron conversaciones de adhesión en 2024, sin negociaciones por ahora sobre bloques específicos, sobre los que Hungría ha usado su veto.

    Zelenski fijó en enero 2027 como objetivo para la entrada de Kiev en el bloque, una posibilidad que se ha encontrado con el rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y que ha sido incluso puesta en duda por aliados de Ucrania como el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

    Más sobre:UcraniaRusiaUnión Europea

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Española Grenergy logra financiamiento por más de US$300 millones para proyecto en Chile

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    Estados Unidos continúa retirando sanciones a Venezuela y permite operar a empresas de servicios petroleros

    2.
    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    3.
    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    La UE ve ilegal la anexión de Cisjordania por parte de Israel y advierte que pone en riesgo el acuerdo de paz

    4.
    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    5.
    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Ucrania y Rusia aseguran haber interceptado más de cien drones lanzados contra sus territorios durante la noche

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Variación en bencina y diésel: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol
    Chile

    Emergencia química en Hospital de Carabineros tras derrame de fenol

    Temblor hoy, jueves 12 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Avioneta que combatía incendios para Conaf aterriza de emergencia en cercanías del aeródromo de Cauquenes

    Española Grenergy logra financiamiento por más de US$300 millones para proyecto en Chile
    Negocios

    Española Grenergy logra financiamiento por más de US$300 millones para proyecto en Chile

    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Las dudas de los emisores ante marcha blanca del sistema de pago con tarjetas en el transporte público

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá
    Tendencias

    Qué se sabe de Jesse Van Rootselaar, la presunta autora del tiroteo que terminó con al menos 9 muertos en Canadá

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo
    El Deportivo

    El accidentado debut de Lautaro Pastrán por Colo Colo

    Felipe Loyola revela las razones por las que fichó en el Pisa: “Todos en Chile me aconsejaron que viniera”

    El jugador que acorrala a Unión La Calera y justifica la denuncia de Everton al Tribunal de Disciplina

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria
    Cultura y entretención

    James Van Der Beek: cómo Dawson’s Creek cambió su vida y su denuncia de abuso que impactó en la industria

    The Alive! entre olas y canciones en Pichilemu: “Este lugar es de mis favoritos para grabar, sino el que más”

    Muere a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de la emblemática serie Dawson’s Creek

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    Zelenski reclama una “fecha específica” para el ingreso de Kiev a la Unión Europea e insiste en 2027 como límite

    Estados Unidos y México incautan de varias toneladas de cocaína en un operativo conjunto en aguas del Pacífico

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó