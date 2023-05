Zelensky niega la caída de Bajmut y Biden promete ayuda a Ucrania

El Presidente de Ucrania, Volodymr Zelensky, negó el domingo que las fuerzas rusas hayan ocupado Bajmut, lo que arrojó dudas sobre las afirmaciones de Moscú sobre que la ciudad en el este del país había caído. “Bajmut no está ocupada por la Federación Rusa al día de hoy”, dijo el mandatario en respuesta a preguntas de periodistas sobre la situación de la ciudad en una cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima, Japón.

Sin embargo, medios internacionales señalaron que la situación hacía imposible verificar la situación sobre el terreno en la batalla más larga desde la invasión rusa en febrero del año pasado, y una serie de comentarios de funcionarios ucranianos y rusos aumentaron la confusión sobre el asunto.

El coronel general de las fuerzas terrestres, Oleksandr Syrskiy, indicó el domingo que Ucrania retiene el control de una pequeña parte de ciudad y ha hecho avances en sus afueras. “A pesar de que ahora controlamos una pequeña parte de Bajmut, la importancia de su defensa no pierde relevancia”, dijo el general Syrsky en comentarios informados en la aplicación de mensajería Telegram por el Estado Mayor de Ucrania.

Las fuerzas ucranianas, agregó, continuaron avanzando en los flancos de Bajmut y estaban “cerca de rodear tácticamente la ciudad”.

Soldados ucranianos caminan en un área de las batallas más duras en Bajmut, región de Donetsk, Ucrania, el viernes 21 de abril de 2023. Foto: AP

Mientras que la viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, señaló que los combates con fuerzas rusas continuaban y llegó a decir que las tropas ucranianas habían “puesto la ciudad bajo un cerco parcial”, horas después de Moscú y el ejército privado Wagner anunciaran que sus tropas habían tomado el control de la ciudad oriental.

“El enemigo no logró rendir a Bajmut, y perdió parte de la posición alta de dominio en torno a la ciudad”, dijo Malyar. “Es decir, el avance de nuestras tropas en los suburbios junto a los flancos, que sigue en marcha, complica mucho la presencia del enemigo en Bajmut”.

Los oficiales militares ucranianos también reclamaron nuevos avances al norte y al sur de la ciudad. Algunos días de la semana pasada, las fuerzas ucranianas avanzaron entre 250 yardas y alrededor de una milla hacia el norte y el sur de la ciudad, dijo a la televisión nacional Serhiy Cherevatyi, portavoz de las fuerzas ucranianas que luchan en el este.

El general Syrsky dijo que el avance ucraniano fuera de Bajmut “priva al enemigo del control sobre los accesos a la ciudad y nos da ciertas ventajas tácticas”.

El sábado, Yevgeny Prigozhin, el fundador del grupo paramilitar Wagner que ha estado liderando la ofensiva para tomar la ciudad, dijo que sus fuerzas habían tomado el control de la ciudad.

Prigozhin podría reclamar una victoria al tomar Bajmut después de apostar su reputación en la batalla. Reclutó a 50.000 soldados, en su mayoría convictos para la lucha, y se enfrentó a los principales comandantes militares de Rusia por el papel de Wagner en el conflicto. Amenazó en varias ocasiones con abandonar Bajmut solo para cambiar de opinión después de decir que había obtenido promesas de armas y municiones adicionales del Ministerio de Defensa de Rusia.

En esta captura tomada de un video publicado por Prigozhin Press Service el sábado 20 de mayo de 2023, los miembros de la compañía militar Wagner Group de Yevgeny Prigozhin ondean una bandera rusa y Wagner sobre un edificio dañado en Bajmut, Ucrania. Foto: AP

Según explicó el diario The Wall Street Journal, la población de Bajmut, una ciudad conocida por sus vinos espumosos y su animada escena cultural, “se redujo en los últimos meses a solo varios miles, en un éxodo que comenzó a mediados del año pasado, cuando el gobierno ucraniano instó por primera vez a la gente a huir de los bombardeos rusos. Muchos de los que se quedaron vivieron durante meses en sótanos húmedos, algunos esperando el dominio ruso o desilusionados por las historias de los vecinos que se fueron y regresaron”.

“Bajmut se convirtió en un símbolo de la obstinada resistencia de Ucrania contra un ejército ruso con equipo superior y mayores reservas de mano de obra. La defensa de la ciudad ayudó a inspirar a los aliados occidentales a enviar más ayuda militar que Kiev ahora espera que impulse su tan esperada contraofensiva contra Rusia”, añadió.

Por su parte, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó “a los equipos de asalto de Wagner, así como a todos los militares de las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas, que les prestaron el apoyo necesario y la protección de flanco, por completar la operación de liberar Artyomovsk”, según un comunicado del servicio de prensa del Kremlin recogido por agencias estatales rusas de noticias, que empleaba el nombre soviético de Bajmut.

El Ministerio ruso de Defensa también dijo que Wagner y las unidades militares habían “completado la liberación” de Bajmut.

La ayuda de Estados Unidos

El Presidente Zelensky concluyó el domingo su aparición en la cumbre del Grupo de los 7 en Japón con una visita al museo de la bomba atómica de Hiroshima y dijo el domingo que vio ecos del dolor de su propio país en las imágenes de la devastación de 1945.

Zelensky dijo más tarde, en una conferencia de prensa, que la experiencia lo había hecho llorar, invocando la sangrienta batalla por Bajmut. Si bien “no sería justo” comparar el ataque a Hiroshima con lo que estaba sucediendo en su país, dijo Zelensky, “las imágenes de Hiroshima en ruinas realmente me recuerdan totalmente a Bajmut”. “No queda nada vivo”, agregó.

Mientras estuvo en Japón, Zelensky se reunió con los líderes de aliados cercanos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, y también de países como India, que han ofrecido una condena menos rotunda de la invasión de Moscú.

El diario The New York Times dijo que cuando se le preguntó si estaba decepcionado por no haberse reunido en privado con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien condenó la invasión de Putin, pero también sugirió que Zelensky y la OTAN comparten parte de la culpa por la guerra. La respuesta del líder ucraniano fue: “Creo que lo decepcionó”, indicó.

En el G7 en Japón, Zelensky ofreció una conferencia de prensa junto al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció US$ 375 millones más en ayuda para Ucrania, que incluía más munición, artillería y vehículos. “Le di las gracias por la considerable asistencia financiera”, tuiteó después Zelensky.

El Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, habla con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida (no en la foto), durante su reunión bilateral tras la conclusión de la Reunión de Líderes de la Cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, el 21 de mayo de 2023. Foto: Reuters

Esa promesa llegó un día después de que la Casa Blanca retirara su oposición a que los aliados suministren a Kiev aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos. Si bien tomará tiempo entrenar a los pilotos ucranianos para que vuelen el sofisticado avión, Zelensky dijo que el levantamiento de la prohibición fue un “gran resultado”. “Realmente ayudará a nuestra sociedad, a nuestra gente a salvar casas, familias”, dijo.

Biden señaló el domingo que Zelensky había garantizado a Estados Unidos que Ucrania no utilizaría los F-16 para atacar territorio ruso.

El asesor de seguridad nacional Biden dijo a CNN que Estados Unidos entregó el equipo que Ucrania necesita para comenzar una contraofensiva ampliamente esperada y ahora está trabajando para mejorar la capacidad a largo plazo de Ucrania para disuadir a Rusia.

Si bien advirtió que Biden no ha tomado una decisión final, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo que era poco probable que Estados Unidos proporcionara sus propios aviones de combate a Ucrania. En cambio, otros aliados podrían enviar sus propios F-16, mientras que Estados Unidos proporcionaría entrenamiento y otra asistencia militar, dijo en el programa de CNN “State of the Union”.

Sullivan no ofreció un cronograma sobre cuándo los aliados europeos podrían entregar aviones de combate o cuándo comenzaría el entrenamiento estadounidense F-16. Pero sí manifestó que serían parte de un próximo esfuerzo para mejorar la seguridad a largo plazo de Ucrania.

“Se trata de construir una capacidad futura para que en los próximos años Ucrania esté en condiciones de poder defender su soberanía e integridad territorial”, dijo. “En cada etapa, Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental para asegurarse de que Ucrania obtenga lo que necesita, cuando lo necesita. Y lo seguiremos haciendo”.

Ese esfuerzo sería parte de lo que Sullivan describió como la cuarta fase de la asistencia militar estadounidense a Ucrania. El primero fue el suministro de misiles de corto alcance para defender Kiev, y el segundo fue el suministro de artillería para ayudar en la guerra de trincheras en el este de Ucrania. La tercera fase, en la que Sullivan dijo que Estados Unidos se centra principalmente ahora, es suministrar los tanques y otros equipos necesarios para la contraofensiva que se avecina.

Sullivan afirmó que el Presidente estaba “enfocado en los tipos de sistemas necesarios para la fase de la lucha que se avecina, y para esta contraofensiva ha entregado lo que los ucranianos necesitan a gran velocidad y escala”.

Muchos analistas señalaron a The Associated Press que incluso si Rusia tenía éxito en Bajmut, era improbable que eso cambiara el curso de la guerra.

La captura rusa de lo que quedaba de Bajmut “no es significativa desde el punto de vista táctico ni operativo”, indicó a la agencia un centro de estudios con sede en Washington. El Instituto para el Estudio de la Guerra añadió que tomar el control de esas zonas “no da a las fuerzas rusas un terreno significativo desde el punto de vista operativo para seguir realizando operaciones ofensivas” ni para “defenderse de posibles contraataques ucranianos”.