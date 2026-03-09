SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: 77% rechaza que condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir penas en arresto domiciliario

    De igual modo, un 92% de los consultados se manifestó en contra de que sentenciados por violación o asesinato puedan acceder a este tipo de cumplimiento alternativo de pena.

    Por 
    Roberto Martínez
    Miguel Krassnoff, condenado por múltiples violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

    Un 77% de los consultados por Cadem está en desacuerdo con que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos puedan terminar de cumplir sus penas bajo reclusión domiciliaria, incluso si cumplen con criterios de edad avanzada o problemas de salud, según reveló la última encuesta Plaza Pública correspondiente a la primera semana de marzo.

    El sondeo se conoce en medio del debate político generado por el proyecto de ley de conmutación de penas aprobado en general por el Senado, que propone permitir que hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 con enfermedades terminales o graves menoscabos de salud puedan cumplir el resto de sus condenas en sus domicilios.

    De acuerdo con el estudio, un 83% de los encuestados declaró estar al tanto de la iniciativa legislativa.

    En el mismo tenor, los resultados muestran que la oposición ciudadana aumenta significativamente cuando el eventual beneficio involucra a condenados por delitos particularmente graves.

    En ese contexto, un 92% de los encuestados se manifestó en contra de que personas condenadas por violación o asesinato puedan acceder a este tipo de cumplimiento alternativo de pena.

    Asimismo, un 76% rechaza que el beneficio se aplique solo por criterios de edad -hombres mayores de 70 y mujeres mayores de 65 años-, mientras que un 56% también se opone cuando se trata de internos de edad avanzada con enfermedades graves o terminales.

    Proyecto en debate en el Congreso

    El debate surge tras la aprobación en general en el Senado de un proyecto impulsado por el senador Francisco Chahuán (RN), que obtuvo 23 votos a favor y 22 en contra, abriendo ahora un período para presentar indicaciones y modificar su contenido hasta el 16 de marzo.

    La iniciativa contempla criterios amplios para acceder al cumplimiento alternativo de penas, entre ellos la edad, enfermedades graves o condiciones de salud que dificulten la permanencia en un recinto penitenciario.

    De acuerdo con estimaciones preliminares, la norma podría beneficiar inicialmente a cerca de 370 condenados por causas de derechos humanos, además de otros 365 reclusos condenados por delitos graves como homicidios, secuestros o crímenes sexuales.

    Más sobre:Conmutación de penasEncuesta CademVioladores de Derechos HumanosDDHHSenadoCondenadosNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elecciones legislativas de Colombia: Pacto Histórico lidera el Senado mientras Centro Democrático encabeza la Cámara de Representantes

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Jeannette Jara seguirá en el PC y abre nueva consultora

    Boric convoca a Kast a La Moneda y da por “superado” quiebre por cable submarino chino

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    2.
    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    3.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    4.
    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    5.
    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Cadem: 77% rechaza que condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir penas en arresto domiciliario
    Chile

    Cadem: 77% rechaza que condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir penas en arresto domiciliario

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Petróleo supera los US$100 por barril tras escalada bélica en Medio Oriente
    Negocios

    Petróleo supera los US$100 por barril tras escalada bélica en Medio Oriente

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Abarca y Cortina se imponen en San Clemente y aseguran su cupo en el Campeonato Nacional de Rodeo
    El Deportivo

    Abarca y Cortina se imponen en San Clemente y aseguran su cupo en el Campeonato Nacional de Rodeo

    Nuevo título para Erick Pulgar: Flamengo gana el derbi en los penales y es tricampeón del Torneo Carioca

    Mundialistas y campeonas invictas: las Diablas doblegan a Australia y se quedan con el título de las Qualifiers

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Elecciones legislativas de Colombia: Pacto Histórico lidera el Senado mientras Centro Democrático encabeza la Cámara de Representantes
    Mundo

    Elecciones legislativas de Colombia: Pacto Histórico lidera el Senado mientras Centro Democrático encabeza la Cámara de Representantes

    Escocia: enorme incendio provoca el cierre de la Estación Central de Glasgow

    Cuba, país borrado

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso