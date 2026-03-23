89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular
Según el sondeo, un 63% de los consultados aprueba el denominado Plan Escudo Fronterizo impulsado por el gobierno, que incluye la construcción de una zanja en la frontera con Perú
La última encuesta Plaza Pública de Cadem evidenció un endurecimiento sostenido en la percepción ciudadana sobre migración en Chile, con un fuerte respaldo a medidas restrictivas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Uno de los puntos más llamativos del sondeo es el amplio conocimiento -entre quienes fueron consultados- del denominado Plan Escudo Fronterizo.
Al respecto, un 96% de los encuestados afirma estar informado sobre la iniciativa, que incluye la construcción de una zanja en la frontera con Perú. La medida cuenta con un 63% de aprobación, frente a un 28% que la rechaza.
Percepción migratoria
Pese al referido respaldo, la percepción negativa sobre la inmigración muestra una leve baja. Un 62% considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, dos puntos menos que en la medición anterior, mientras que un 24% cree que es positiva.
En esa línea, también disminuyó -aunque levemente- el apoyo a políticas más restrictivas: un 77% cree que Chile debería endurecer aún más su política migratoria (-2 puntos), mientras que crece a 18% quienes consideran adecuadas las restricciones actuales.
Sin embargo, un 58% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras,.
El estudio muestra también un consenso transversal en torno a medidas de control y sanción. En este sentido, un 89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, mientras que un 87% apoya restringir beneficios sociales a este grupo.
Además, un 86% está a favor de expulsar a inmigrantes irregulares, cifra que aumenta en cinco puntos respecto a enero, y un 76% respalda la idea de establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal.
Matices en la regularización
Pese a la dureza en el discurso, la encuesta también muestra matices relevantes. Un 76% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de 10 años en Chile sin cometer delitos.
En contraste, disminuye el apoyo a regularizar a quienes tienen empleo formal, bajando de 61% a 57% en los últimos dos meses, mientras que un 43% respalda otorgar regularización a extranjeros con hijos nacidos en Chile.
De cara al futuro, las opiniones están divididas: un 50% cree que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá en el país hacia fines de 2026, mientras que un 45% considera que serán expulsados, tal como lo prometió el Presidente Kast durante la campaña presidencial.
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