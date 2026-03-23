La última encuesta Plaza Pública de Cadem evidenció un endurecimiento sostenido en la percepción ciudadana sobre migración en Chile, con un fuerte respaldo a medidas restrictivas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Uno de los puntos más llamativos del sondeo es el amplio conocimiento -entre quienes fueron consultados- del denominado Plan Escudo Fronterizo.

Al respecto, un 96% de los encuestados afirma estar informado sobre la iniciativa, que incluye la construcción de una zanja en la frontera con Perú. La medida cuenta con un 63% de aprobación, frente a un 28% que la rechaza.

Percepción migratoria

Pese al referido respaldo, la percepción negativa sobre la inmigración muestra una leve baja. Un 62% considera que la llegada de inmigrantes es mala para el país, dos puntos menos que en la medición anterior, mientras que un 24% cree que es positiva.

Presidente Kast visita Arica a verificar las obras para la construcción de la zanja en la frontera. Patricio_Banda

En esa línea, también disminuyó -aunque levemente- el apoyo a políticas más restrictivas: un 77% cree que Chile debería endurecer aún más su política migratoria (-2 puntos), mientras que crece a 18% quienes consideran adecuadas las restricciones actuales.

Sin embargo, un 58% está de acuerdo con cerrar completamente las fronteras,.

El estudio muestra también un consenso transversal en torno a medidas de control y sanción. En este sentido, un 89% respalda fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, mientras que un 87% apoya restringir beneficios sociales a este grupo.

Además, un 86% está a favor de expulsar a inmigrantes irregulares, cifra que aumenta en cinco puntos respecto a enero, y un 76% respalda la idea de establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal.

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú Patricio_Banda

Matices en la regularización

Pese a la dureza en el discurso, la encuesta también muestra matices relevantes. Un 76% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de 10 años en Chile sin cometer delitos.

En contraste, disminuye el apoyo a regularizar a quienes tienen empleo formal, bajando de 61% a 57% en los últimos dos meses, mientras que un 43% respalda otorgar regularización a extranjeros con hijos nacidos en Chile.

De cara al futuro, las opiniones están divididas: un 50% cree que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá en el país hacia fines de 2026, mientras que un 45% considera que serán expulsados, tal como lo prometió el Presidente Kast durante la campaña presidencial.